Localitzats fragments ossis de dos possibles afusellats pel franquisme al cementiri de Paterna

Les feines d'exhumació promogudes per la Diputació de València a les fosses 81 i 82 del cementeri de Paterna (Horta Nord) han donat com a resultat la localització, per ara, de fragments ossis que podrien correspondre a dues persones represaliades pel règim franquista. Així ho ha donat a conèixer el director arqueològic de l'equip ArqueoAntro, Miguel Mezquida, en una compareixença amb la diputada provincial de Memòria Històrica Rosa Pérez Garijo.

Els primers treballs, on s'esperaven trobar les restes de 20 persones, han permès localitzar aquests dos fragments, que presenten ferides 'perimortem', segons que ha explicat Mezquida, que ha afegit que es procedirà a una segona excavació per trobar la resta de víctimes.

La Diputació de València ha informat que l'excavació també ha propiciat la troballa de fragments ossis de tres nens i una dona d'uns 60 anys, ja que durant molts anys es va continuar enterrant en aquesta zona del cementeri de Paterna.

Els testimonis familiars han guiat les excavacions de les fosses 81 i 82, iniciades el 18 d'abril, seguint el fil del Registre Civil i altres fonts documentals, en les quals figuraven els cossos dels dos veïns de Benifaió i l'Alcúdia (Ribera Alta). Segons explica la Diputació de València, els fragments ossis trobats es corresponen amb dos homes que figuren al registre municipal com a morts el 27 d'octubre del 1939, data que coincideix amb un dels dos dies en què van afusellar a la resta de víctimes.

Falta de registres

En opinió de Pérez Garijo, és "molt habitual" que es produeixin aquest tipus de troballes confuses, ja que la pèrdua de registres originals i la falta de proves no facilita la tasca dels investigadors. "El règim franquista no deixava indicis", ha lamentat la diputada, que ha recordat casos semblants en les exhumacions promogudes per la Junta d'Andalusia.

En el cas del cementiri de Paterna, el registre ha desaparegut, però segons diverses fonts documentals a la fossa hi hauria enterrats els cossos de dos veïns de Benifaió i l'Alcúdia (Ribera Alta), i les hipòtesis amb què treballa ArqueoAntro, en consonància amb la investigació de l’historiador Vicent Gavarda, apunten que a la mateixa fossa podrien trobar-hi la resta de víctimes mortals dels afusellaments dels dies 25 i 27 d’octubre del 1939.

Els testimonis orals de la filla d'un dels represaliats, Isabel Cualladó, guiaran també les pròximes exhumacions de les fosses 91 i 92. Cualladó recorda haver dut flors a la seva mare en aquesta zona del cementeri.

Les feines es troben ara a l'espera de més permisos per part de l'Ajuntament de Paterna per continuar amb la segona fase d'exhumacions. Mentrestant, la Diputació de València ha informat que s'avançarà als terminis previstos i el pròxim 22 de maig iniciarà l’excavació i l'exhumació de la fossa 113, unes actuacions també finançades per la Corporació Provincial.