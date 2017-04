Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Principal de València per celebrar els 50 anys d'escenaris

La cantant balear Maria del Mar Bonet ha presentat els concerts que realitzarà al País Valencià en el marc de la gira '50 anys d'escenaris' que començarà dissabte a Aldaia (Horta Sud) i que tindrà el punt culminant el 8 d'octubre el Teatre Principal de València. Al llarg de l'any, Bonet també actuarà a Alzira (Ribera Alta), Sueca (Ribera Baixa), Castelló i Alacant.

A la presentació, la mallorquina s'ha mostrat "emocionada" per poder actuar al Teatre Principal, tot remarcant que feia dècades que no hi havia pogut accedir a causa de l'anterior gestió pública, però que en tenia records magnífics.

La cantant ha afegit que el País Valencià sempre l'ha rebuda "d'una manera càlida" i que ha suportat millor la crisi econòmica perquè l'han cridat a actuar des d'aquí.

A aquest respecte, el seu representant, Yanni Munujos, ha explicat que el País Valencià és un territori "absolutament imprescindible" per a Maria del Mar Bonet, que habitualment fa més de la meitat dels concerts de les gires en territori valencià. Munujos ha agraït les institucions que, com la Universitat de València i alguns ajuntaments, han fet que durant molts anys Maria del Mar Bonet no deixés d'actuar al País Valencià.

Al seu torn, la cantant ha explicat que la gira dels 50 anys l'ha volgut realitzar escenari per escenari durant un any i no omplint un Sant Jordi un dia. La presentació també ha servit per donar a conèixer el darrer disc, 'Ultramar', una trobada entre la música dels camps cubans i cançons populars de Mallorca que no tenien música i parlaven de Cuba.

Durant la roda de premsa, també s'ha presentat el llibre sobre Maria del Mar Bonet, 'Intensament', escrit pel periodista Jordi Bianciotto després de llargues converses amb la cantant. Bianciotto ha explicat que el llibre té un fil conductor històric, amb la veu de Bonet posant-hi el testimoni. El periodista ha definit l'artista com una persona de caràcter intens, que no fa les coses a mitges, personalitat que li ha servit per posar títol al llibre.