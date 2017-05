Milers de persones es manifesten a València en defensa del concert educatiu

Milers de persones abillades amb samarretes blanques van recórrer ahir els carrers del centre de València per denunciar la supressió de concerts en primer de Batxillerat al País Valencià.

Sota el lema 'Per la llibertat en ensenyament', la protesta va mostrar el seu rebuig a la decisió del Consell de finalitzar el concert de 31 aules de primer de Batxillerat i va defensar que aquests centres concertats no són una "anomalia" sinó un "avanç social".

Algunes de les pancartes que es van poder llegir són 'Ni ideologia de gènere, ni llengua, ni districte, ni supressió de concerts. Contra la imposició, llibertat d'educació', 'Jo prefereixo una educació concertada i religiosa' 'El meu futur el trio jo'.

Amb aquests lemes, les associacions que donen suport a la reivindicació: la Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de la Província de València (FCAPA), la Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (FE USO-CV) i la Plataforma per la Llibertat d'Ensenyament 27.1, entre d'altres col·lectius; van posar de relleu el "perill" que suposa per a pares i professors la supressió d'aules a Batxiller en centres "amb acreditada demanda social".

Llibertat d'elecció de centre

El portaveu de la plataforma Llibertat d'Ensenyament 27.1, Javier Sebastián, va assegurar que els centres concertats estan començant a aconseguir el seu objectiu: "conscienciar la societat perquè cregui en la llibertat d'elecció de centre i que els concertats són una opció complementària de la pública".

Per la seva banda, el president de FCAPA, Vicente Morro, va explicar que “hem sortit a defensar la llibertat d'ensenyament contra tota limitació dels drets de les famílies", i va assegurar que "darrere de la decisió del Consell hi ha una motivació ideològica. Volen una escola única, com si estiguéssim a Corea del Nord o la Xina, i, evidentment, no ho anem a permetre".