Mor al País Valencià un altre ciclista al xocar amb un cotxe

Un ciclista de 69 anys va morir ahir dilluns a última hora de la tarda en xocar amb un turisme a la N-332 a la Vila Joiosa (Marina Baixa). Amb el d'ahir ja són 21 els ciclistes morts en vies interurbanes en el que va d'any, el que suposa tres més que en la mateixa data de 2016 segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Fonts de la Guàrdia Civil han informat a l'agència EFE que el ciclista mort és un veí de la Vila Joiosa, i han afegit que ha mort per una col·lisió frontolateral amb un vehicle, el conductor ha donat negatiu en el control d'alcohol i de drogues. L'accident es va produir a les 20.10 hores al quilòmetre 141 de la N-332 (que discorre en paral·lel a la costa mediterrània alacantina) en circumstància que s'investiguen.

L'accident s'ha produït a l'endemà de l'endemà de la detenció d'un home de 25 anys al Verger (Marina Alta) per la mort d'un ciclista de 30 anys a la localitat d'Oliva, exactament al mateix tram de la carretera N-332 on el 7 de maig, un cotxe va envestir un grup de ciclistes i va causar la mort en un primer moment de dos d'ells i en va ferir tres a la carretera. La conductora va donar positiu d'alcohol i drogues i va ser detinguda per la Guàrdia Civil. Al cap de pocs dies, un tercer ciclista d'aquest grup va perdre la vida.

Cimera divendres

La Generalitat Valenciana ha anunciat l'organització d'una cimera amb la delegació del govern espanyol i la federació valenciana de ciclisme per buscar solucions i dur a terme accions conjuntes que frenin la sinistralitat d'aquest 2017.

