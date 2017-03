Mor Bernat Capó; escriptor, periodista i divulgador de la cultura popular al País Valencià

L’escriptor i periodista de Benissa (Marina Alta), Bernat Capó, ha mort aquest matí en el seu domicili a l’edat de 89 anys com a conseqüència de la greu malaltia que patia des de feia mesos.

Des de l’Ajuntament de la localitat alacantina s’ha “lamentat profundament” la pèrdua de l'autor, qui va ser nomenat Fill Predilecte del municipi el passat mes d’octubre. A més, s’han decretat tres dies de dol oficial durant els quals les banderes onejaran a mitja asta. Per a acomiadar a Capó, es condicionarà el Centre d'Art Taller Ivars de la població que estarà obert per a tots aquells que desitgin dir adéu al també periodista, a partir de les 18.00 de demà dimecres.

De la bibliografia de Capó en destaquen els tres volums del Costumari Valencià, una obra on es recullen articles on l'escriptor compila mostres de la cultura popular del País Valencià com costums i tradicions.

Des de l’any 1998 el Museu Valencià d'Etnologia, Edicions del Bullent, la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta i l'Ajuntament de Dénia convoquen anualment un premi amb el nom de Capó dedicat a la difusió de la cultura popular.