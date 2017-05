Oltra revela indicis de maltractaments i menjar caducat en centres de menors amb el PP

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha reconegut l'estat de "desemparament" en què es trobaven molts dels menors tutelats per la Generalitat Valenciana en els centres d'acollida durant l'anterior etapa de govern, del Partit Popular, amb instal·lacions "obsoletes" que "no reuneixen condicions d'habitabilitat" i un teixit residencial "en mans privades i sense control". Oltra ha subratllat que la Generalitat ha detectat casos com el del centre en concessió La Resurrecció de Sogorb (Alt Palància), on els menors rebien "menjar escàs i caducat" i on també s'han descobert indicis de maltractaments a un menor.

Un altre dels centres amb més problemes és el centre públic del barri de Montolivet, a la ciutat de València, on, després de l'últim informe de la direcció general d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, i tal com havien denunciat els treballadors, s'han detectat unes deficiències estructurals que han provocat el trasllat dels joves que hi vivien als centres de la Pobla de Vallbona (Camp de Túria) i Burjassot (Horta Nord), a dos pisos públics que s'obren a València i al centre de Bunyol (Foia de Bunyol).

Així ho ha explicat la vicepresidenta del Consell durant la presentació del nou model d'acolliment infantil que ha posat en marxa l'actual govern amb l'objectiu de "desinstitucionalitzar" nens i adolescents, intentar que visquin amb famílies i donar-los una atenció més "individualitzada" i "personalitzada", un pla que reforçarà els equips dels centres en un 61% - amb 410 nous treballadors de diferents perfils-, abaixarà el nombre de nens en els centres i augmentarà les ajudes d'acollida.

Oltra ha acusat l'anterior govern d'haver "tingut aquests menors en l'oblit", i en alguns casos de no complir "amb l'obligació de protegir-los". La "falta de polítiques" en aquest sentit convertia el sistema de protecció en "una teranyina que atrapava els nens i no els deixava anar" i "quan complien 18 anys se'ls deixava a la seva sort".

En accedir al govern, ha relatat la consellera, el primer que va fer la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va ser inspeccionar els centres d'acollida, on ha trobat "situacions difícils de creure" en aquests temps.