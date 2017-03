Un exassessor del PP assegura que Alfonso Grau va lliurar 350.000 euros en bitllets de 500 per a la campanya de Rita Barberà

Jesús Gordillo, exassessor de l'exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP), va declarar a principis del passat mes de desembre davant la Guàrdia Civil, i va ratificar posteriorment davant el jutge que investiga el cas Imelsa, que quan treballava en Laterne, l'empresa de comunicació que va organitzar la campanya municipal del Partit Popular als comicis de 2007, Grau li va lliurar en efectiu 350.000 euros en bitllets de 500 per a pagar a les empreses subcontratades per als actes de la campanya en la qual l'exalcaldessa Rita Barberà va ser reelegida.

A més, segons la seva declaració com testimoni, Gordillo va rebre instruccions del propi Grau per a recollir de l'empresa Secopsa un xec bancari per import de 150.000 euros. Així mateix, l'exassessor va relatar que, per ordre de l'exvicealcalde, des del departament d'administració es van girar factures a les empreses que havien aportat 500.000 euros per a donar suport a aquesta entrada de diners "i d'aquesta forma ocultar que realment eren diferents empreses les quals assumien el cost de determinades despeses electorals en els quals havia incorregut el PP".

Gordillo va assegurar desconèixer el motiu pel qual aquestes empreses van realitzar els pagaments, ja que elles tenien tracte "directe" amb Grau. Així mateix, no va precisar amb certesa que totes aquestes empreses fossin adjudicatàries de contractes municipals, tot i que considera que Secopsa, SAV, FCC, Luján i Lubasa sí.

Sobre els proveïdors, va assenyalar que se'ls va encarregar que realitzessin treballs per a la campanya pel que van facturar amb els conceptes "autèntics" del servei prestat. Però com finalment el partit no s'anava a fer càrrec de determinats despeses, "es van eliminar les al·lusions a la campanya electoral". Llavors, els proveïdors van fer les mateixes factures, amb el mateix nombre i imports però "eliminant d'elles qualsevol al·lusió a la campanya electoral".

Així consta en les seves declaracions davant Guàrdia Civil i Jutjat, després de l'aixecament del secret del sumari que pesava sobre una peça del cas Imelsa, en la qual s'investiguen delictes de suborn, malversació i delicte electoral en relació amb l'empresa Laterne i la seva vinculació amb la campanya electoral del PP de la ciutat de València de l'any 2007 i les presumptes donacions de 1.000 euros efectuades per regidors i assessors del grup municipal popular, quantitat que presumptament els era retornada en dos bitllets de 500 euros per a blanquejar diners en efectiu de suposada procedència il·lícita.