El PP porta al Congrés dels Diputats la seva oposició al decret de plurilingüisme aprovat pel govern valencià

El Partit Popular ha presentat una iniciativa al Congrés que busca el pronunciament de la cambra contra el " xantatge lingüístic" que segons aquest partit s'està produint al País Valencià amb l' aprovació del decret de plurilingüisme que permetrà a les escoles triar la llengua vehicular de l'ensenyament.

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, i la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, han presentat aquesta proposició no de llei que tracta de denunciar la "discriminació" que s'està produint amb el citat decret del govern autonòmic valencià. Segons ha denunciat Bonig, el decret fa que els centres amb més nivells d'anglès i millors professors en aquesta matèria siguin sol els que imparteixen l'educació íntegrament en valencià.

Això significa un "xantatge" en tota regla perquè discrimina als pares que volen el castellà com a llengua vehicular, ja que aquests centres no tindran ni els mateixos nivells d'anglès, ni els millors professors ni la qualificació oficial que es reserva també per als centres amb més nivells.

Isabel Bonig ha denunciat que s'estigui convertint l'educació en un "arma d'adoctrinament polític" i ha advertit que el govern valencià està seguint els mateixos passos que van donar els nacionalistes catalans per aconseguir la i mmersió lingüística.

La presidenta del PP valencià ha valorat la importància de traslladar al Congrés aquest problema, perquè tota Espanya, ha dit, sigui conscient del que està ocorrent al País Valencià, amb un govern que ve a Madrid a reclamar inversions i finançament –"que està molt bé", ha matisat– però oculta les seves "prohibicions" i el seu "xantatge lingüístic".

La dirigent popular ha insistit que no hi ha igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes perquè aquest decret s'estén als centres de les comarques castellanoparlants, llevant als estudiants l'oportunitat d'estudiar nivells alts i certificats d'anglès.

La proposició no de llei registrada al Congrés –el partit ha presentat una igual en les Corts Valencianes– insta el govern espanyol a "vetllar pels drets lingüístics en aquelles comunitats amb llengua cooficial que limitin els drets i oportunitats dels alumnes en funció del model lingüístic que rebin l'ensenyament".

També reclama "garantir l'efectiva llibertat dels pares a l'educació que volen per als seus fills d'acord amb els principis constitucionals".