El PP es queda sol defensant de nou que el català i el valencià són llengües diferents

Les Corts Valencianes han assistit aquest dimecres a un nou debat filològic sobre la unitat lingüística. El Partit Popular ha tornat a portar al debat parlamentari una proposició no de llei en què instava al govern de Ximo Puig a defensar que el valencià i el català són llengües diferents i, de nou, s'han quedat sols donant suport a la iniciativa. La proposició ha estat rebutjada amb els vots del PSPV, Compromís i Podem, mentre que Ciutadans ha decidit abstenir-se al·ludint que el debat només busca la " confrontació entre valencians".

El debat ha aixecat molt d'interès en les xarxes socials, on molts usuaris han demostrat el seu fàstic sobre la celebració d'un debat que consideren superat. El mateix interès mediàtic ha despertat el debat al Parlament i a la tribuna de convidats, on destacava la presència de membres del grup ultra GAV, que han estat convidats pel PP.

El diputat del Partit Popular, Jorge Bellver, ha estat l'encarregat de defensar la postura del seu grup i ha carregat durament contra la política lingüística del govern de la Generalitat Valenciana, que ha assegurat que segueix el mateix "full de ruta" que a Catalunya. Bellver ha explicat que aquest debat, que torna una vegada més a les Corts, és conseqüència de la petició del pronunciament del Consell de Llengües de l'Estat d'un advocat català.

Per part de Compromís, el diputat Josep Nadal ha tractat que el PP acceptés, sense èxit, una esmena que r econeixia l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a màxima autoritat normativa en matèria lingüística. Un ens que en el seu diccionari normatiu reconeix la unitat lingüística en assegurar que el valencià "és l'idioma parlat en la Comunitat Valenciana i en altres territoris com Catalunya, les Illes Balears [...], on rep el nom de català".

Ciutadans, pel secessionisme

El posicionament de Ciutadans respecte a la proposició del PP ha patit un canvi en les darreres hores. Si en un principi el grup parlamentari estava disposat a votar a favor la proposta dels populars, una ordre de la direcció estatal del partit ha marcat finalment el sentit del vot dels seus diputats, que s'han abstingut.

Durant la seva intervenció, la diputada Mercedes Ventura ha tractat de nadar entre dos aigües carregant contra el PP però allunyant-se del posicionament dels grups que donen suport al govern. Així, ha criticat que els populars vulguin fomentar l'enfrontament entre els valencians amb un tema que consideren resolt en l'Estatut. Amb tot, però, en la qüestió de fons no es mostren tan allunyats del PP ja que segons les paraules de Ventura, "el valencià és l'idioma propi a la Comunitat Valenciana com el català ho és a Catalunya i les Illes Balears".

Per últim, la diputada socialista Eva Alcón ha mostrat la seva indignació perquè un debat que és filològic es traslladi a les Corts Valencianes. Alcón, filòloga de formació, ha demanat al Consell que no donés suport a aquesta iniciativa del PP ni altres del mateix estil atès que si així ho fes "ens avergonyiria" i demostrarien "fins i tot certa ignorància".

Després de més d'hora i mitja de debat, la proposició no de llei ha estat rebutjada gràcies als vots del PSPV, Compromís i Podem. En eixe moment, el PP, que ha estat l'únic en votar a favor, s'ha girat cap a la tribuna de convidats per aplaudir un grup de persones que s'han identificat com membres del GAV que mentre mostraven una Senyera i una pancarta en la que es podia llegir "Parlem valencià, no català", titllaven als diputats que han votat en contra de "traïdors a la terra valenciana".