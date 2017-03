El PP demana canviar la denominació À. de la radiotelevisió valenciana perquè és "l'eslògan de l'independentisme català"

El grup popular a les Corts Valencianes demanarà al consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que "reconsideri" la tria de la denominació À. , que es llegirà 'À punt', per a la nova radiotelevisió pública valenciana i que "es torni enrere" perquè el nou mitjà "no pot tenir com a nom l'eslògan de l'independentisme català".



Així ho ha assegurat el portaveu del grup popular, Jorge Bellver, que ha assenyalat que ha parlat amb part de la resta de grups parlamentaris i "no hi ha ningú content" amb aquest nom. Així, i malgrat "donar per bona" aquesta "casualitat sorprenent" de la denominació amb el citat eslògan, ha indicat que no volen que "aquesta casualitat sorprenent es converteixi en casualitat sospitosa".



Per això ha explicat que la petició de canvi la traslladaran al consell rector mitjançant el seu representant en aquest òrgan. Malgrat que Bellver ha admès que "es va fer una valoració de bona fe" de les denominacions presentades al concurs, ha indicat que ha sorgit la polèmica perquè 'A punt' va ser "l'eslògan de l'independentisme republicà català".

Respecte a l'autonomia del Consell Rector

Per la seua banda, els grups PSPV, Compromís i Podem han mostrat "el seu respecte a la independència del Consell Rector per a triar el nom de la nova radiotelevisió" i han advertit de la necessitat de respectar aquesta autonomia per a no tenir una radiotelevisió "polititzada".

Així, el portaveu del PSPV, Manolo Mata, no ha volgut opinar sobre el nom escollit i ha assenyalat que creu que a partir de l'elecció de la marca s'iniciarà un procés de test abans d'escometre tota la inversió necessària per a implantar-la i veure "com s'adapta i si és reeixida o no". Mata ha demanat al PP que reconsideri la seva petició i ha afirmat que els grups no són "ningú" per a obligar a aquest òrgan" a canviar d'opinió.

Per la seua banda, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, tampoc ha volgut explicar si li agrada o no l'opció triada. Ferri ha qüestionat que el PP vinculi À punt amb l'independentisme, i s'ha preguntat si l'exalcaldessa de València, Rita Barberá, volia "apoderar-se del lema quan va aprovar la creació d'una agència de col·locació municipal que s'anomenava així".

Des del grup parlamentari de Podem, el seu portaveu, Antonio Montiel, tampoc ha manifestat la seva opinió sobre el nom triat i ha recordat que es va convocar un concurs públic, i que si el diputat del PP Jorge Bellver "tenia una idea millor havia d'haver-se presentat". Per a Montiel, els grups polítics han de creure "des del principi" en la independència de la nova corporació. "S'equivocaran si pensen que poden aixecar el telèfon i dir-li al seu representant en el Consell Rector el que ha de fer", ha finalitzat el portaveu de Podem.