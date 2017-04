El PP valencià inicia la batalla judicial contra el decret de plurilingüisme

El Partit Popular valencià presentarà hui un recurs contenciós-administratiu contra el decret de plurilingüisme del Consell. Ho farà mitjançant el portaveu de l’equip de govern de la Diputació d’Alacant, Carlos Castillo.

Amb aquesta iniciativa, el PP se suma a l’associació de Defensa del Castellà (DDC) que també ha anunciat la presentació d'un recurs per considerar que la norma "discrimina els castellanoparlants". Així ho ha comunicat l'entitat a través d’una nota de premsa on critica els canvis que prepara la conselleria d’Educació per augmentar dues hores i mitja més a la setmana les classes d’anglès en aquells nivells bàsics on la llengua castellana és vehicular.

Des de DDC denuncien que "s’està intentant confondre a la societat" i que aquestes dues hores i mitja incorporades són realment de lliure disposició i, que, per tant, es destinaran "a allò que el director del centre escolar desitgi. A més, s'aplicarà a tots els nivells, tant als grups on la llengua vehicular és el valencià com als que ho és el castellà".

Els membres de l'entitat consideren que el decret és "un parany d'immersió lingüística que anul·larà el castellà de les aules en un termini breu de temps", i que aquesta rectificació "trampa" forma part d'una estratègia "molt ben estudiada" per part del govern del Botànic "per confondre els pares".



En opinió de DDC, el decret "persegueix" el castellà, i ha estat aprovat "sense consens" de la comunitat educativa, dels familiars dels alumnes, dels partits polítics i, en general, de la societat valenciana”.