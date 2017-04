El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere neix per "vèncer el terrorisme masclista"

La Generalitat Valenciana ha constituït oficialment el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, una taula amb representats de partits polítics, agents econòmics i socials, sindicats, patronals, institucions, universitats i entitats, units per "treure el conflicte de l'agenda partidista".

Així ho ha explicat la vicepresidenta del govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha dit que "igual que es va vèncer el terrorisme d'ETA en el seu moment, traient-lo de l'agenda partidista, el terrorisme masclista també l'hem de vèncer totes les entitats i partits junts, tota la societat unida". Oltra també ha confiat que aquest pacte valencià sigui "exemple i guia per al pacte d'estat contra la violència de gènere i masclista que esperem que aviat comenci també els seus treballs".

La vicepresidenta ha afegit que la violència de gènere "no és un fenomen privat que es produeix a dins de les quatre parets d'una casa "sinó un conflicte social i polític". Tant Oltra com el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han recordat que al llarg del 2017 un total de 22 dones han mort a causa de la violència de gènere a tot l'estat espanyol. Al respecte, Puig ha dit que "eradicar el terrorisme masclista és més que mai el primer objectiu del govern valencià". El cap del Consell ha afegit que l'educació, les polítiques globals i una gestió eficient són les eines per a superar aquest conflicte, amb l'esforç de tota la societat.

Calendari i metodologia

Durant aquesta primera reunió s'ha aprovat la metodologia i calendari del pacte per als pròxims mesos, amb l'objectiu de combatre i prevenir la violència de gènere, a més d'aconseguir una recuperació integral de les dones que pateixen i han patit el terrorisme masclista, amb major eficàcia i eficiència.



La vicepresidenta ha avançat que durant la segona quinzena del mes de maig es convocaran reunions de seguiment dels diferents grups de treball sectorials per posar en comú tots els coneixements. La primera setmana de juliol es produirà la signatura de l'acord i la seva presentació pública a la societat perquè pugui sumar-se a aquest pacte i implicar-se en la protecció i prevenció de la violència de gènere.



El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista està integrat per les administracions públiques i agents polítics socials, econòmics, cívics i culturals. Entre d'altres, la conselleria d'Igualtat ha convocat els partits polítics amb representació supramunicial en qualsevol de les cambres legislatives valencianes, i a entitats feministes i representatives de l'associacionisme de dones.



També han format part del pacte la Delegació Govern Espanyol al País Valencià, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), les tres diputacions i les ciutats de més de 100.000 habitants, juntament amb entitats representatives de mitjans de comunicació, universitats públiques , Fiscalia, Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià i el Col·legi d'Advocats i Advocades. També han subscrit la iniciativa els cossos de policia municial, autonòmica, espanyola i Guàrdia Civil, així com a la Plataforma del Tercer Sector, la Coordinadora d'ONGD, la Taula d'Entitats i el Consell Jurídic Consultiu (CJCV).