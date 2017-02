Puig completa amb Díaz el front mediterrani per la reforma del model de finançament

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, han signat un document que recull els principis fonamentals per a reorientar la reforma del model de finançament de les comunitats autònomes. Un pacte que es basa en una idea: "el model ha de proporcionar un finançament suficient perquè les comunitats autònomes puguin prestar tots els serveis públics dels quals són responsables".

Amb aquest acord, el Consell consolida les seves aliances per exigir un model de finançament que "no perjudiqui els valencians". Abans de Díaz, ara fa uns dies, el conseller d'Economia, Vicent Soler, va signar amb el seu homòleg murcià, Andrés Carrillo, un acord per blindar el finançament de la sanitat, l’educació i els serveis socials. Un pacte que se suma al ja aconseguit ara fa poc més d'un any amb la presidenta balear Francina Armengol, i batejat com l'Acord del Consolat del Mar.

Així doncs, l'acord signat amb Díaz reclama "l'equiparació en recursos a les diferents regions i dotar d'estabilitat al finançament de la sanitat, l'educació i els serveis socials, amb l'objectiu que l'Estat de Benestar quedi "protegit de les oscil·lacions del cicle econòmic".



A més, també exigeix "assegurar l'aplicació efectiva del principi de lleialtat institucional entre l'Estat i les comunitats autònomes", així com entre les regions. Això es tradueix, segons ha explicat Puig, en què les noves necessitats de despesa han d'anar acompanyades dels recursos corresponents. En aquest mateix sentit, el president valencià ha defensat que "cal iniciar un procés d'harmonització fiscal", que és "una condició necessària perquè qualsevol sistema de finançament autonòmic funcioni de manera eficient i equitativa".



Així mateix, Puig i Díaz han apostat perquè aquests principis regeixin també el disseny del finançament dels serveis prestats per les corporacions locals als ciutadans i en la determinació dels objectius de dèficit dels diferents nivells d'administracions públiques.



Finalment, el text recull que "s'ha d'abordar la problemàtica derivada dels dèficits pressupostaris generats per l'infrafinançament autonòmic des del principi i, particularment, en el període 2002-2017". "L'infrafinançament que han patit les comunitats autònomes ha de ser tractat com un problema d'Estat, especialment si la posada en marxa del nou sistema de finançament es demora en el temps", ha conclòs el president.



L'acord arriba després que la Comissió d'experts per a la reforma del finançament autonòmic, sorgida arran de la Conferència de Presidents celebrada el passat mes de gener, s'hagi reunit per primera vegada.