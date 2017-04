Puig i Urkullu es reuniran per abordar la connexió entre els ports de València i Bilbao

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimecres que es reunirà el 16 de maig amb el lehendakari Iñigo Urkullu per tractar la connexió ferroviària entre els ports de València i Bilbao.



Puig ha fet aquest anunci durant la sessió de control a les Corts Valencianes en resposta a la pregunta efectuada pel grup Compromís sobre la valoració del govern valencià dels pressupostos generals de l'Estat. El cap del Consell ha criticat de nou "la manca d'inversions al territori" i ha assenyalat que el seu govern "no és victimista" sinó que es queixa "d'un menyspreu reiterat durant dècades per manca d'inversió amb criteris objectius" i que té "greus conseqüències econòmiques" per al territori.



Ximo Puig també ha defensat la necessitat d'impulsar el corredor mediterrani, que concentra més del 53% de les exportacions de l'Estat i també la millora de les connexions per carretera. Així mateix, ha dit que cal millorar la línia ferroviària Sagunt-Saragossa-Cantàbric i connectar-la de manera eficient amb el port de València, el node logístic de Saragossa i el port de Bilbao. "Nosaltres no demanem autopistes radials, demanem infraestructures eficients", ha dit Puig.