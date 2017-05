Puig no acudirà al congrés del PSOE perquè no vol generar "cap problema"

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha explicat aquest dilluns que ha renunciat a ser delegat al congrés federal del PSOE perquè no vol que hi hagi "cap problema per la meva culpa o per la meva responsabilitat".

Puig s'ha pronunciat d'aquesta manera en ser preguntat pels mitjans durant un acte a Castelló de la Plana. El dirigent socialista ha explicat que una vegada que els militants del PSOE han escollit Pedro Sánchez s'ha acabat la incertesa sobre la secretaria general del partit i que durant el congrés federal se sentirà "absolutament representat" per tots els companys del PSPV que hi vagin com a delegats i que tots votaran el mateix.

Defensar l'agenda valenciana

"L'únic que els demano és que defensin l'agenda valenciana", ha dit Puig, que ha remarcat que aquesta passa per denunciar l'infrafinançament, reclamar inversions de manera racional i sense discriminacions i que el corredor mediterrani sigui una realitat.

Puig ha afegit que el PSOE s'ha d'articular des d'una perspectiva cada vegada més federal i potenciar el creixement econòmic "per posar fi al principal problema que tenim, que és l'atur".

Dimissió de David Cerdán

Preguntat per la dimissió del secretari general del PSPV a Alacant, David Cerdán, per la seva disconformitat en la confecció dels delegats, Ximo Puig ha dit que és una decisió que respecta i que les "turbulències" tenen lloc sempre en processos congressuals en partits democràtics com el PSOE. "L'interès general ens ha d'unir sempre, més enllà de les fronteres del partit", ha assenyalat.

Puig ha valorat de manera positiva els congressos a les tres demarcacions valencianes i ha remarcat la voluntat d'avançar i superar problemes interns. "La unitat no és de cara a la galeria; hi ha una voluntat clara de mirar cap a fora", ha destacat Puig, que ha dit que el seu partit ha de ser "un instrument per transformar la societat".