Rajoy ret homenatge a Rita Barberá i assegura que troba a faltar l'exalcaldessa de València

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha defensat avui el llegat de la qual fos alcaldessa de València Rita Barberá, i ha assegurat: "La trobem a faltar. Jo la trobo a faltar". "Jo enyoro la seva vitalitat, el seu compromís, la seva solvència, la seva passió per la seva ciutat, i, si m'ho permeten, les seves bronques, perquè me les pegava", ha bromejat en la seva intervenció en l' acte d'homenatge a Barberá que li ha rendit la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Rajoy ha presidit aquest homenatge consistent en el lliurament als familiars de Barberá de la Clau d'Or del Municipalisme, la màxima distinció de la FEMP, per part del president d'aquesta institució, l'alcalde de Vigo i socialista Abel Caballero.

El també president del PP, que ha estat acompanyat de la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha considerat que Barberá va ser una extraordinària alcaldessa i era de justícia un acte com el d'avui per honrar la seva memòria. Per a Rajoy, va ser "una de les grans personalitats polítiques que ha donat Espanya des de la Transició" i, sobretot, va ser "una excel·lent persona".

"Era bona, decent, treballadora, sempre intentant resoldre problemes de la gent, volguda per tot el que estava al seu costat", ha subratllat abans de garantir que la seva memòria romandrà per sempre.

Rajpy ha considerat un honor haver estat amic d'ella durant més de trenta anys i ha destacat que, encara que va tenir possibilitats d'haver ocupat altres càrrecs, mai els va voler per seguir sent alcaldessa de València.

A més, ha destacat que el reconeixement a Barberá sigui per part de dirigents de divers signe polític com és el cas d'Abel Caballero, al que li ha agraït la decisió mentre destacava la dimensió humana de la política.

Rajoy ha defensat també el paper que juguen els ajuntaments a l'hora de vertebrar Espanya i els ha agraït la seva contribució a la superació de la crisi econòmica. De la mateixa forma, ha fet extensiu l'homenatge d'avui a Barberá a tots els alcaldes i regidors d'Espanya, i de forma especial als quals van ser víctimes del terrorisme.

Paraules de la família

Tres germanes de Barberá han acudit a l'acte i han rebut la distinció de la FEMP, després de la qual cosa, una d'elles, Asunción, ha pres la paraula per expressar la seva emoció i agrair l'acte i la presència de Rajoy, de qui ha dit que la que fos alcaldessa era una "lleial" amiga.

La germana de Barberá ha assegurat que, fins als seus últims dies, la seva germana "va creure en l'estat de dret i va defensar la democràcia i els valors irrenunciables de la llibertat, la seguretat jurídica i l'estabilitat institucional".

Així mateix ha explicat que va lliurar tota la seva vida a treballar pels valencians des de l'ajuntament d'aquesta ciutat i va defensar "amb orgull, determinació i autèntic compromís" els interessos de les corporacions locals de tota Espanya. "Va ser una municipalista de cap a peus", ha afegit abans de considerar que el reconeixement d'avui era merescut.