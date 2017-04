Rajoy lidera l’homenatge a Rita Barberà

Mariano Rajoy ha protagonitzat el que segurament ha estat l’homenatge més sincer de tots els que s’han realitzat a l’ex alcaldessa de València, Rita Barberà, durant el 14è congrés del Partit Popular del País Valencià que ha conclòs avui, i que ha confirmat a Isabel Bonig com a màxima representant dels conservadors valencians.

El president espanyol va mantenir sempre una relació estreta amb l’ex alcaldessa, i, quan a l’inici del seu discurs va citar el llegat de Barberà, les paraules del dirigent gallec van sonar suficientment sinceres com perquè el tràngol de recordar a la totpoderosa dirigent popular, resultés menys incòmode. Un sincer aplaudiment dels assistents, tots en peu, va asserenar els ànims d’un partit que no sap massa bé com tractar la figura de Barberà. Finalment, l’opció escollida ha estat citar a l’ex alcaldessa en el preàmbul dels estatuts de la formació. S’ha descartat nomenar-la presidenta d’honor a títol pòstum com havia proposat el senador Pedro Agramunt.

Abans de Rajoy, dissabte, ja havien elogiat a l’ex alcaldessa, Isabel Bonig i María Dolores de Cospedal, dos dirigents que van lidiar amb el fort caràcter de Barberà. Però en cap de les dues ocasions, l’homenatge va semblar tan sincer com en el cas del president espanyol. La coneguda proximitat d’ambdós dirigents potser es va sustentar en la pertinència a generacions semblants, 68 i 62 anys, perquè els seus caràcters són oposats. El gallec és introvertit i temorós davant els micròfons. La valenciana era expansiva i mai defugia les preguntes incòmodes. Barberà, segura del seus principis, no dubtava a defensar-los aferrissadament davant els adversaris polítics i els periodistes. En aquest tret, l’ex alcaldessa s’assembla a la nova presidenta del PP valencià, Isabel Bonig.

540x306 Isabel Bonig, María Dolores de Cospedal, Alberto Fabra i Rita Barberà / JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE Isabel Bonig, María Dolores de Cospedal, Alberto Fabra i Rita Barberà / JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

La incomoditat amb la qual han conviscut els prop de 3.000 compromissaris populars amb el record de Rita Barbèra, potser naix per la forma amb la que van tractar a la que fou totpoderosa alcaldessa de València, i de la qual hagueren d’abjurar perquè l’ombra de la corrupció no s’estengués encara més. La dirigent del PP va rebre la mateixa medicina que ella va emprar amb la seva mà dreta i ex vicealcalde de la ciutat, Alfonso Grau, a qui Barberà no va dubtar a sacrificar per intentar salvar-se de la investigació del cas Taula, un procés judicial que analitza el presumpte finançament il·legal del PP de la ciutat de València en les eleccions que Barberà va guanyar en 2007, i durant les quals Grau va assumir la direcció de campanya.

Sense carrer a la ciutat de València

Els que no desitja homenatjar a Rita Barberà és l’equip de govern de la ciutat de València que encapçala Joan Ribó, i que ha decidit que no concedirà ni ara ni a mitjà termini un carrer a l'ex alcaldessa com va sol·licitar una associació.

Ribó va justificar aquesta decisió en la necessitat de disposar d’una major “perspectiva temporal” per a prendre la decisió. “Amb el temps es pot tornar a revisar tot, però ara no és el moment”, va afirma l’alcalde de València.