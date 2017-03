Ribera Salut recorrerà judicialment la reversió de la gestió privada de l'Hospital de la Ribera

El grup Ribera Salut ha anunciat que recorrerà judicialment la "decisió política" de la conselleria de Sanitat de no prorrogar la concessió de l'Hospital de la Ribera per considerar que és una mesura "purament ideològica" i que "no defensa l'interès dels ciutadans".

L'empresa gestora del centre sanitari situat a Alzira (Ribera Alta), ha assegurat en un comunicat que "vetllarem pels nostres interessos com a concessionària". A més, ha afirmat que utilitzarà "les mesures legals necessàries per defensar els drets dels ciutadans, perquè creiem que el model de concessió els dóna un millor servei públic". La nota de premsa també afegeix que protegiran "els drets dels nostres professionals, perquè creiem que van a perdre un model de desenvolupament professional únic a Espanya".

En el comunicat, l'empresa acusa l'actual govern valencià de "falta de diàleg al llarg de tot aquest procés" i de generar "inseguretat jurídica". Ribera Salut afirma que la resolució de l'expedient obert el passat mes de gener per la conselleria de Sanitat per a determinar la decisió sobre la pròrroga de la concessió no ha tingut en compte els testimonis i informes pericials d'experts estatals i internacionals remesos per l'empresa. "Això demostra que la resolució respon a un intent de donar aparença jurídica a una decisió prèviament presa", destaca el comunicat de Ribera Salut.

Dissabte s'iniciarà el procés de reversió

El govern valencià va comunicar fa 18 mesos a l'empresa que la concessió, que acaba l'1 d'abril de 2018, no seria prorrogada, i dissabte que ve s'iniciarà el procés de reversió, per al qual Sanitat ha elaborat unes normes que contemplen la intervenció de l'administració en totes les decisions que prengui Ribera Salut fins la finalització del contracte.

La consellera confia que Ribera Salut "col·labori"

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha assegurat avui que confia que Ribera Salut sigui una "empresa seriosa", actuï amb "lleialtat" cap a l'administració, estigui a la "altura de les circumstàncies" i entengui que el contracte "ha acabat i ha de col·laborar".

En resposta a Montón, la concessionària ha garantit que "durant tot aquest procés, els ciutadans van a seguir rebent una assistència sanitària pública excel·lent, com la qual han tingut aquests 18 anys".