La Romeria de les Canyes inicia la celebració de la Magdalena 2017

La Romeria de les Canyes ha donat el tret de sortida de les celebracions de la Magdalena, la festa gran de la ciutat de Castelló que commemora els orígens de la ciutat, en record de l'històric trasllat de la muntanya al pla fèrtil. A més, enguany la festa té un motiu especial per celebrar: la recent declaració de la romeria com a Bé d'Interés Cultural.

La Romeria de les Canyes, que té lloc cada any el tercer diumenge de quaresma, s'ha consolidat com un ritus d'afirmació identitària col·lectiva i de commemoració històrica per a la ciutat de Castelló, ja que el seu recorregut discorre fins a l'ermita de la Magdalena del Castell Vell, lloc on originàriament estava assentada la població abans del seu trasllat l'any 1252.



Aquesta cerimònia va sorgir en 1375 com una processó penitencial medieval associada a períodes de carestia, malalties o sequera. A meitat del segle XVI va passar a celebrar-se de forma anual i, en 1750 es va recuperar el sentit cívic i commemoratiu del trasllat de la població. Aquest fet es va reafirmar en 1831, quan l'Ajuntament de Castelló va acordar l'assistència de la corporació municipal a la romeria.