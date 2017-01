Santamaría trasllada a Ximo Puig que la comissió d'experts que definirà el nou finançament es constituirà el 10 de febrer

El País Valencià està cada vegada més a prop d'aconseguir un nou model de finançament autonòmic. A l'espera de saber si beneficiarà i en quina mesura els seus interessos o al contrari segueix perpetuant l'infrafinançament, de moment la Generalitat Valenciana ja sap la data en què es constituirà la c omissió d'experts que han d'elaborar la proposta sobre la qual es discuteixi el nou model.

Segons li ha traslladat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, al president de la Generalitat, Ximo Puig, en una reunió mantinguda aquest dimarts a València, aquesta comissió d'experts es constituirà el 10 de febrer després que així ho valide el consell de ministres. Aquest serà el primer pas per fer realitat la promesa del govern espanyol feta en la Conferència de Presidents del passat 17 de febrer d'aprovar un nou model de finançament al llarg del 2017.

Segons han explicat en roda de premsa tots dos dirigents, el finançament ha estat la "qüestió central" que Puig ha traslladat avui a la vicepresidenta, a qui ha assenyalat que la manca de recursos pot posar en perill la prestació de serveis bàsics. Sobre dues reivindicacions del govern valencià com són la regularització del deute històric generat per l'infrafinançament i la c ondonació del FLA, Sáenz de Santamaría ha evitat pronunciar-se i ha deixat la d ecisió en mans de la comissió d'experts.

Sáenz de Santamaría, que ha agraït la invitació de Puig al Palau de la Generalitat i la bona "rebuda i la voluntat de col·laboració i la lleialtat institucional", ha explicat que l'objectiu de la trobada ha estat saber de quina manera poden coordinar-se per buscar solucions. En aquest sentit, ha dit que estan d'acord a treballar junts per afavorir l' enfortiment econòmic i la creació d'ocupació perquè això serà, ha remarcat, solució per a altres qüestions.

Infraestructures i temporal

La número dos del govern espanyol ha tractat de fer palès el compromís de l'executiu de Mariano Rajoy amb infraestructures cabdals per al País Valencià com el corredor mediterrani i el corredor ferroviari cantàbric-mediterrani. La vicepresidenta ha detallat algunes de les últimes inversions del govern espanyol com els 22 milions per als accessos al port de Sagunt, 13 milions en baixadors, i 40 milions en la renovació de la línia Sagunt-Terol, la qual cosa demostra que hi ha "un compromís important i quantificat" en les dues infraestructures que el seu govern considera que són projectes que no solament vertebren Espanya sinó al conjunt de la Unió Europea.

Per la seva banda, Ximo Puig ha demanat a Saenz de Santamaría, entre altres qüestions, que les inversions del fons de contingència per pal·liar els danys de l'últim temporal no figurin com a deute, al que la vicepresidenta ha respost que estudiaran si és possible dins del marc d'estabilitat estipulat per la Unió Europea.

Saenz de Santamaría ha assegurat que es donarà prioritat al fet que les costes, platges i passejos marítims del País Valencià estiguin recuperats per a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa.