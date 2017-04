Set detinguts a València per corrupció de menors, abusos sexuals i agressions

Agents de la Guàrdia Civil han detingut set homes a València acusats de delictes de corrupció de menors, abusos i agressions sexuals comeses sobre un menor de 16 anys d'edat. Els detinguts són de nacionalitat espanyola, colombiana i veneçolana i amb edats compreses entre els 23 i els 49 anys. Estan acusats de contactar per internet amb el menor i obligar-lo a mantenir relacions sexuals amb l'amenaça de difondre fotografies seves comprometedores.

En els escorcolls practicats als domicilis, situats a la capital valenciana i als municipis d'Albal i Picassent (Horta Sud) i Bétera i Rafelbunyol (Horta Nord), s'ha intervingut material informàtic i fotogràfic que ocupa més d'un terabyte d'arxius pornogràfics, entre els quals es troben fotos del menor nu.

La Guàrdia Civil de València va tenir coneixement l'agost del 2015 a través d'una denúncia que diverses persones podrien estar abusant sexualment d'un menor d'edat. Els agents van activar l'operació policial per localitzar i identificar els autors d'aquests fets. La primera detenció es va produir el passat març.



Els dos detinguts als quals se'ls acusa d'abusos i agressió sexual van contactar amb el menor a través d'una pàgina web d'accés restringit a menors, encara que només es requereix el registre amb un nom d'usuari per accedir-hi, sense sol·licitar més dades ni identificació.



Després d'accedir al xat en el qual hi ha diverses sales distribuïdes per zones geogràfiques o ciutats, una vegada que eren a la zona de València, van iniciar una conversa amb la víctima de forma privada, intercanviant els seus números de telèfon. Arran d'això, van mantenir contacte a través d'una aplicació mòbil de missatgeria instantània, tot i saber que la persona amb la qual estaven parlant era menor d'edat.



Els adults li varen demanar fotografies de caràcter sexual i íntim, arxius pornogràfics, amb la finalitat d'amenaçar la víctima amb la difusió de les mateixes si no tenia relacions sexuals amb ells.



La Guàrdia Civil ha informat que el material intervingut està sent analitzat minuciosament per tal de determinar l'abast dels fets il·lícits. Les diligències instruïdes han estat lliurades al jutjat número 6 de Llíria (Camp de Túria).