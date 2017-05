Sindicats i ciutadans reclamen que la recuperació econòmica arribi als salaris

Sota el lema 'No hi ha excuses, al carrer', milers de valencians han participat aquest dilluns, 1 de Maig, a les manifestacions celebrades a les principals ciutats del País Valencià amb motiu del Dia Internacional del Treball per exigir "ocupació estable, salaris justos, pensions dignes i més protecció social". En concret, s’han dut a terme protestes a les ciutats d’Alacant, Alcoi, Castelló, Elx, Elda, Santa Pola i València.

Des de la Unió General de Treballadors (UGT), el seu secretari general al País Valencià, Ismael Sáez, ha reclamat que la classe treballadora "sigui partícip" de la millora econòmica produïda durant els últims mesos. En el mateix sentit s’ha manifestat el secretari general de Comissions Obreres (CCOO), Arturo León, que ha destacat que "les xifres macroeconòmiques comencen a donar símptomes de recuperació, però hi ha una desigualtat en el repartiment de la riquesa que és inacceptable. Exigim salaris justos, pensions dignes i ocupació estable".

Des de la Intersindical Valenciana també han destacat que "ha arribat el moment d'acabar amb les polítiques neoliberals practicades pel govern espanyol. Cal unir-se, i juntes i junts exigir la recuperació de drets laborals bàsics, salari digne, horaris raonables, vacances, estabilitat i, en definitiva, el dret a una vida digna amb perspectives de futur".

Des de la Confederació General del Treball (CGT), el secretari d'organització a València, Enric Tarrida, ha destacat que des del seu sindicat es posen "en marxa per recuperar el terreny perdut i anar, encara, molt més enllà. I fem una crida a tots aquells moviments socials que també ho facin. Cadascú des del seu terreny, des del seu camp de batalla quotidià, amb els seus mitjans i els seus propis objectius, i alhora ajudant-nos els uns als altres. El temps de la queixa s’ha acabat i volem començar a albirar el temps de les conquestes".

Presència de Puig i Oltra

El president i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig i Mónica Oltra, respectivament, han assistit a la manifestació a la ciutat de València per " agrair l'esforç dels sindicats i la seva lluita per arribar a la igualtat i la justícia social en el treball". En aquest sentit, la vicepresidenta ha posat l'accent en la precarització de l'ocupació com a conseqüència de la "greu crisi econòmica patida", i ha reivindicat "un treball de qualitat, ben remunerat i que no es pugui deslocalitzar, i així garantir estabilitat laboral en el territori valencià".