La Generalitat Valenciana haurà de pagar 19 milions per manipular el dèficit

La sala tercera del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat Valenciana contra l'acord del consell de ministres de 4 de març del 2016 de repercutir a l'administració autonòmica la responsabilitat exclusiva del pagament de la multa de 18.930.000 d'euros imposada a Espanya pel Consell de la Unió Europea el 13 de juliol del 2015 per manipulació de les dades del dèficit.

El Suprem considera ajustat a dret l'acord del govern espanyol, que va determinar la responsabilitat exclusiva de la Generalitat Valenciana de l'incompliment de la legislació de la Unió Europea, i va establir la repercussió a l'administració autonòmica de la multa que Espanya va abonar el 28 de gener del 2016, i va afegir a aquest import la quantitat de 57.567 euros en concepte d'interessos compensatoris pels costos financers del pagament.

La sala assumeix les conclusions de l'informe de la Comissió Europea on es destaca el paper clau de la intervenció general de la Generalitat Valenciana en les irregularitats en la comptabilitat, registre i notificació de les despeses de sanitat de l'administració autonòmica i en el consegüent incompliment de l'obligació de notificar a l'Eurostat les dades anuals del dèficit i del deute, tal com estableixen les normes i procediments estadístics europeus (Sistema Europeu de Comptes, SEC).

Els resultats de la investigació es van recollir en un informe de la Comissió Europea, de 7 de maig del 2015, en el qual es feia una descripció detallada de les circumstàncies en què, el 2012, es va dur a terme una correcció del dèficit públic a Espanya de 1.900 milions d'euros, en relació amb la despesa pública al País Valencià.

Recurs de la Generalitat Valenciana

La Generalitat valenciana, en el seu recurs, sostenia que el govern de l'Estat era "directament responsable" de l'incompliment del dèficit i de no haver-lo notificat, ja que la problemàtica de la despesa sanitària al País Valencià era coneguda a Espanya des de molt temps enrere, i es trobava documentada en informes i en dades públiques. Des de l'administració autonòmica destaquen que les autoritats estatals no van dur a terme cap actuació per resoldre aquesta situació, ni tampoc van remetre les dades a l'Eurostat.