El TSJ confirma l'exclusió dels estudiants de les universitats privades de les beques del Consell

El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ha desestimat el recurs de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir contra l’ordre de la conselleria d’Educació que estableix que els estudiants de les universitats privades dels estudis en què existeix oferta pública no seran beneficiaris de certes ajudes. La magistratura considera que aquesta decisió no vulnera el dret a la igualtat de la universitat privada.

Les quatre convocatòries contra les quals la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir va recórrer han estat les beques d'emergència per impedir que els alumnes amb menys de 18 crèdits per acabar la carrera deixin els estudis per falta de diners, les destinades a l'exempció de taxes per compensar la pujada del tram autonòmic de la matrícula que no cobreixen les beques del ministeri, els ajuts a l'excel·lència acadèmica, la nova beca salari de 600 euros mensuals i la matrícula per als universitaris amb menys rendes que es matriculin en primer curs.