El TSJ admet a tràmit el recurs del PP contra el decret de plurilingüisme

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha admès el recurs interposat pel grup parlamentari popular a les Corts Valencianes contra el decret de plurilingüisme del govern de la Generalitat Valenciana. Així ho ha comunicat als mitjans aquest dimarts en roda de premsa la síndica i presidenta del Partit Popular valencià, Isabel Bonig, que també ha informat que el TSJ valencià ha admès a tràmit el recurs interposat pel grup popular contra el decret de concerts de la conselleria d'Educació. Isabel Bonig ha recordat que l'alt tribunal també ha admès a tràmit el recurs interposat per la Diputació d'Alacant (governada pel PP) i per l'Associació per a la Defensa del Castellà.

La síndica del PP ha dit que el seu partit no va en contra del valencià, "li donem suport de manera total i absoluta", però ha assenyalat que el decret suposa "un xantatge lingüístic als pares".

Després de l'acceptació a tràmit del recurs, la dirigent del PP valencià ha demanat la retirada dels decrets i que aquests siguin consensuats amb la comunitat educativa, perquè és un àmbit "que està per damunt de partits i ideologies com és l'educació". Bonig ha assegurat que "hi ha moltes plataformes creades en contra d'aquest decret".

La presidenta del PP valencià ha afirmat que la Generalitat Valenciana té un greu problema amb l'educació, i ha demanat que el president Ximo Puig i el conseller Marzà portin de Finlàndia, on es troben de visita per conèixer el seu sistema educatiu, "tot el model finès, ja que aquest inclou la llibertat d'elecció de les famílies".

"A Finlàndia es dóna llibertat als pares i hi ha avaluacions de professors i centres, just el que han tret amb el nou model", ha asseverat Bonig.