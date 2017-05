El TSJ suspèn cautelarment l'aplicació del decret valencià de plurilingüisme

El Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) ha suspès cautelarment l'aplicació del decret de plurilingüisme impulsat per la Generalitat, ha anunciat avui el president de la Diputació d'Alacant, el popular César Sánchez.

Sánchez ha informat que el Consell disposa de cinc dies per recórrer la decisió de l'alt tribunal, que es produeix després del recurs presentat en el seu dia per la institució provincial alacantina.

Per a Sánchez, la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme suposa "el triomf de la llibertat dels pares a triar l'educació dels seus fills i el triomf de la Diputació d'Alacant en la defensa dels interessos i identitat de la província". El president de la Diputació d'Alacant també ha assenyalat que "no es pot construir una societat només mirant el que ens separa sinó el que ens uneix i el que tenim en comú", alhora que ha lamentat que el Consell "ataque una llengua, l'espanyola, parlada per més de 500 milions de persones al món".

A més, el popular ha proposat al Consell presidit per Ximo Puig "un pacte per l'educació valenciana", i que aquesta iniciativa situï el seu "debat" i el seu "procés de participació" a la seu de la Diputació, és a dir, el Palau Provincial d'Alacant.