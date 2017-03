Tots els malalts d'hepatitis C podran rebre el tractament amb antivirals d'última generació

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat avui que, per primera vegada a tot l’estat, al País Valencià els malalts d'hepatitis C amb els graus menys avançats de la malaltia també podran rebre el tractament antiviral d'última generació. Puig ha fet aquest anunci durant la sessió de control al govern valencià, just abans de la reunió que va a mantenir amb associacions de malalts d'hepatitis C.

Amb l'ampliació dels criteris de selecció per a rebre el tractament, "de 2.500 a 3.500 persones van a veure's beneficiades d'aquest projecte de govern de progrés i de prosperitat social", ha explicat Puig.

El president ha recordat que un total de 8.500 persones "que estaven destinades a sofrir una malaltia terminal i morir estan vives, ja que han rebut un tractament que té un percentatge d'èxit del 98 %".

Puig ha ressaltat que aquesta mesura ha estat possible "amb molta dificultat econòmica, i amb molt d’esforç" per part dels professionals mèdics.