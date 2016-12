La UCO acusa de frau, suborn i malversació un diputat del PP valencià i regidor de Gandia en el marc del cas Púnica

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil considera al regidor del Partit Popular de Gandia, la Safor, i diputat autonòmic Víctor Soler presumpte autor dels delictes de frau, suborn i malversació en el marc del cas Púnica.

Aquesta acusació consta en un informe remès al jutjat central d'instrucció número 6 de Madrid, que dirigeix Eloy Velasco, sobre el suposat pagament irregular de serveis de "reputació on line" per a l'exalcalde de Gandia Arturo Torró prestats per empreses d'Alejandro de Pedro, considerat "l'aconseguidor" de la trama corrupta Púnica.

Els investigadors subratllen les "evidències" que situen a Soler com a "interlocutor directe" de De Pedro per determinar aquests treballs reputacionals, que van ser carregats a l'Ajuntament, i la forma de pagar-los.

Segons les dades policials, Soler, amb el vistiplau de Torró, es va posar en contacte amb el sotssecretari d'organització del PP local, Dionisio Ollero, perquè aquest busqués una forma de pagar el deute que el consistori mantenia amb De Pedro pels seus treballs, encara que aquests no van ser per a l'Ajuntament, sinó per al PP.

Pel que sembla, Ollero va acordar amb un empresari de la construcció de Gandia (Construcciones Gomuñoz), adjudicatari i creditor en aquells moments (2013) de l'Ajuntament, perquè assumís el pagament d'aquests treballs.

Per aquests fets, els investigadors atribueixen a T orró els delictes de frau, tràfic d'influències i suborn; a Ollero els de tràfic d'influències i suborn; a De Pedro els de frau, malversació i falsedat, i a Sergio Muñoz (Construcciones Gomuñoz) el de suborn.

En l'informe de la UCO, de 64 pàgines, es conclou que Alejandro de Pedro va iniciar els seus vincles amb el PP de Gandia el 2011 amb treballs per a Torró.

Quan aquest va accedir a l'alcaldia, De Pedro va mantenir el vincle laboral, encara que "els treballs de promoció on line es van passar a facturar a l'Ajuntament", i van incloure l' engegada d'un diari digital que, segons la Guàrdia Civil, va ser "una plataforma pagada amb diners municipals per llançar missatges favorables sobre l'alcalde".

La UCO sustenta aquesta tesi en una conversa entre Soler i De Pedro en la qual el primer es queixa per determinades informacions publicades en el citat diari digital i demana a l'empresari que reprengui a la periodista responsable de les mateixes i li permeti "manejar" la publicació amb "persones afins".

L'any 2013, a causa d'una discrepància en uns treballs, van quedar diverses factures impagades, motiu pel qual De Pedro es va negar el 2014 a treballar de nou per a Torró fins que no cobrés.

"Fruit del desig de l'alcalde", Soler –sempre segons l'informe de la UCO– va accedir a pagar el deute i va acordar un pla de pagaments fins a maig de 2015, data en la qual es van celebrar eleccions municipals.

A instàncies de Soler i a través de Ollero, un empleat de De Pedro es va entrevistar amb el responsable de la constructora gandienca per acordar la facturació pels serveis prestats.

La UCO considera que els pagaments no es van materialitzar finalment per les actuacions policials i judicials que es van desenvolupar en aquelles dates.

A la seva declaració davant la Guàrdia Civil el juny de 2015, el diputat del PP Víctor Soler va reconèixer l'existència del deute del PP de Gandia amb De Pedro, però que com tenien pensat tornar a treballar amb ell van pensar englobar aquest deute en una nova factura.

Així mateix, va reconèixer haver parlat amb Ollero respecte d'aquest deute perquè busqués alguna empresa o persona que pogués saldar-la.

Segons consta en l'informe, Soler va indicar que "en altres ocasions, quan hi ha deutes similars amb el PP, es procedeix de forma similar" i que era Ollero qui "s'encarregava de buscar societats i contractar per ser una persona molt coneguda a Gandia".

En aquesta mateixa declaració Soler va reconèixer que " no era habitual" que "una persona aliena al PP abonés un deute" del partit, però que aquest cas va ser "excepcional" i que "si el pagament el realitza l'empresa i posteriorment el partit l'hi abona, no li sembla irregular".