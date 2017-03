València i Barcelona recuperen aquest diumenge la connexió aèria amb quatre vols diaris

Air Nostrum i Vueling recuperen aquest diumenge la línia regular de vols entre els aeroports de Manises (València) i El Prat (Barcelona). Gràcies a aquest servei, les dues ciutats tornaran a estar connectades després de cinc anys amb dos vols diaris d’anada i tornada, de dilluns a divendres; i un vol d'anada i tornada dissabte i diumenge. Les dues companyies han fet un primer avançament de la ruta entre les dues ciutats amb motiu de les Falles, amb un 70% de mitjana d’ocupació.

Demanda del sector empresarial i vols transoceànics

En declaracions a l’ACN, fonts de la companyia Air Nostrum, filial d’Iberia, han assenyalat que aquest vol diari "ha estat una demanda constant del sector empresarial". Des de la companyia també han destacat com aquesta nova connexió permetrà que a partir de l’estiu els passatgers valencians puguin connectar-se als vols transoceànics de la companyia de baix cost Level (la nova marga del grup IAG) des de Barcelona cap a San Francisco, Buenos Aires, Los Angeles i Punta Cana. L’aposta de Level per ampliar en un futur els vols amb base des de Barcelona fa que AirNostrum vegi afavorides les expectatives de bon funcionament de la ruta Manises-El Prat.

Els primers vols regulars han sortit a la venda des 44 euros per trajecte, tot inclòs, per a viatges d'anada i tornada. La companyia remarca que el programa de vols permet viatjar des de València, via Barcelona, a les principals destinacions continentals, com els de Regne Unit, França, Alemanya, Holanda o Itàlia.

Air Nostrum operarà pel matí

Air Nostrum operarà un vol de dilluns a divendres amb sortida de Barcelona a les 7:40 hores, i des de València a les 9:05 hores. La companyia ha explicat que aquest horari permetrà als passatgers estar en destinació a primera hora del matí, ja que la durada del trajecte és inferior a una hora. La flota utilitzada seran reactors Bombardier CRJ900, amb capacitat per a 90 passatgers.

Vueling oferirà el servei de vesprada

Per la seva banda, Vueling operarà tots els dies en horari de tarda. Els vols amb origen Barcelona s'enlairaran des de l'aeroport del Prat a les 16:55 hores, i de València a les 18:30 hores. La companyia realitzarà la ruta amb el model d'avió Airbus A320, que té capacitat per a 180 passatgers.

Aquesta nova connexió Barcelona-València disposarà de codi compartit amb Iberia, el que permetrà als clients realitzar les seves reserves amb qualsevol de les dues companyies, fins i tot de forma combinada per a l'anada i la tornada, des de la pàgina web d'Iberia o a través de les agències de viatges.