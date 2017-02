El líder de Podem al País Valencià compara les formes de Pablo Iglesias amb les de Franco i Saddam Hussein

Poca ilusión se recupera comparando a tu Secretario General con Hitler. ¡Cuidado Íñigo que terminan llamándote populista los tuyos! pic.twitter.com/qEiJeYZAPg — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 6 de febrer de 2017

El secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, considera que s'ha de "corregir" la "fórmula plebiscitària" de la Secretaria General del partit que dirigeix Pablo Iglesias que permet convocar a una assemblea als inscrits "saltant-se l'organització", ja que, segons ha dit, "això ho feia Saddam Hussein, Franco i ho han fet altres personatges al llarg de la història per justificar la idea que entre el líder carismàtic i el poble no hi ha res".

Montiel es pronunciava en aquests termes en una intervenció celebrada aquest diumenge a la seu de la formació de València en el marc d'un debat entre candidatures dirigit a la militància, segons han indicat a Europa Press fonts del partit.

Precisament l'equip 'Podem per a totes' que lidera el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, proposa en el seu document organitzatiu per a la II Assemblea Ciutadana Estatal de Vistalegre que el líder del partit morat segueixi conservant la competència per convocar consultes a la militància, al contrari del que demana l'equip del secretari polític, Íñigo Errejón, que li despulla d'aquest poder.

Part del discurs de Montiel, que se centrava a buscar "mecanismes per evitar el que s'ha donat a cridar cesarisme democràtic", va ser enregistrat en vídeo i ha estat difós en el seu compte de Twitter per un dels fundadors del partit, Juan Carlos Monedero, juntament amb el següent missatge: "Poca il·lusió es recupera comparant al teu Secretari General amb Hitler. Cuida't Íñigo que acaben dient-te populista els teus!".

Posteriorment, el propi Montiel també usava la mateixa xarxa social per puntualitzar: "Acabo d'escoltar-me en unes desafortunades declaracions. No em reconec. Mai compararia a @Pablo_Iglesias_ amb un dictador".

Acabo de escucharme en unas desafortunadas declaraciones. No me reconozco. Nunca compararía a @Pablo_Iglesias_ con un dictador — Antonio Montiel (@amontielmarquez) 6 de febrer de 2017

En la part del vídeo difosa, Montiel advoca per "mecanismes" per "evitar el que s'ha donat a cridar cesarisme democràtic". "Nosaltres hem creat un partit fundat en la idea del cesarisme democràtic, a més amb un secretari general que tenia la capacitat de convocar al poble. Podia perdre una votació en un consell ciutadà autonòmic i directament convocar una assemblea als inscrits, per tant se salta l'organització i cridar directament al poble", descrivia.

Al seu judici, "això és una fórmula que es diu la forma plebiscitària. Això ho feia Saddam Hussein; Franco ho feia i ho han fet altres personatges al llarg de la història per justificar la idea que entre el líder carismàtic i el poble no hi ha res: Ells ho feien per justificar la dictadura i nosaltres de vegades ens carregàvem l'organització o la tibàvem amb aquest recurs al poble". "Crec que això cal corregir-ho", assenyala.