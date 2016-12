València aplicarà restriccions de trànsit si els nivells de contaminació augmenten notablement

L'alcalde de València, Joan Ribó, no ha descartat prendre mesures de restricció del trànsit, com ha passat avui a Madrid, si la ciutat es veiés en una situació de contaminació atmosfèrica com a la capital espanyola o a Barcelona. Amb tot, l'alcalde ha valorat la "sort" que el vent de llevant que bufa diàriament a la ciutat s'emporti els contaminants de l'aire, encara que ha assegurat que l'Ajuntament aplicarà amb "rotunditat" restriccions de trànsit si se superés el llindar permès.

"La sort de València és que cada dia bufa un vent de llevant que s'emporta els contaminants. El moment més crític és al gener, que hi ha un anticicló fort, però no hem arribat fins ara a uns nivells alarmants que ens obliguin a prendre mesures", ha afirmat Ribó, que sol desplaçar-se amb bicicleta per la ciutat.

No obstant això, ha anunciat que, encara que generaria problemes, a l'Ajuntament, "sentint-ho moltíssim", ho tenen "molt clar": "Si els nivells de contaminació superen els llindars, que manen, posarem restriccions a la circulació sense que ens tremoli la mà en cap moment".

"El dret a respirar un aire de qualitat està per sobre dels problemes de circulació", ha sentenciat Ribó, que ha assenyalat que, encara que de moment no tenen "urgència", ja treballen en un esborrany que plantegi quines mesures s'adoptarien en cas de necessitat.

La primera mesura, ha dit, seria "la restricció ràpida de la circulació en determinats entorns", començant pels vehicles més contaminants. "Ho estem estudiant. En aquests moments hi ha un esborrany a la regidoria de Mobilitat per tenir preparada una mesura que de moment no fa falta i que no hi ha una predicció que hagi de fer falta, però per si de cas ho enllestirem ràpidament", ha afegit.