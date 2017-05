València iniciarà abans de l'estiu el canvi de nom a 51 carrers relacionats amb el règim franquista

L'Ajuntament de València preveu iniciar abans d'aquest estiu el canvi nom de 51 carrers relacionats amb el règim franquista, en aplicació de la Llei de Memòria Històrica. Així ho ha assenyalat aquest dilluns la regidora de Cultura, Gloria Tello, que ha presentat l'informe elaborat per l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València. Tello ha indicat que el canvi es realitzarà "des del màxim respecte a la llei i amb el convenciment que la ciutadania que té dret al fet que la denominació de les vies publiques sigui objecte de trobada i no d'enfrontament ofensa o greuge". Així mateix, ha afegit que la proposta dels carrers a canviar i el nou nom que rebran s'ha elaborat "amb el màxim rigor i professionalitat" i seguint l'informe de la Universitat de València. Aquesta proposta es traslladarà a la comissió de Cultura d'aquest dijous per ser aprovada. Un cop sigui validada es durà a la junta de govern municipal, que ha d'aprovar el dictamen previ per iniciar el canvi de nom. Tello ha indicat que preveu que els primers canvis de carrers arribin abans de l'estiu.



La regidora ha informat que el nom actual i el nom a canviar conviuran durant 12 mesos per tal de minimitzar les molèsties als veïns. Així mateix el canvi es notificarà a totes les persones empadronades i domiciliades als carrers corresponents i l'Ajutament de València elaborarà un protocol per al veïnat, comerços i professionals, facilitant les gestions amb altres entitats i tercers.



La proposta enviada per l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València preveu el canvi de 51 noms de carrers i la reassignació de 4 carrers més. Entre els noms es preveu que l'actual carrer Comandante Franco, situat a la pedania de Castellar-L'Oliveral, passi a denominar-se carrer Castelló de l'Albufera. Així mateix està previst que l'actual Avinguda Baró de Càrcer recuperi el nom d'Avinguda de l'Oest o que l'Avinguda General Urrutia passi a denominar-se Avinguda Amado Granell (militar valencià que encapçalava la Divisió 9 que va alliberar París durant la Segona Guerra Mundial).



Joan Fuster, Andreu Alfaro i Agustí Centelles tindran carrer



Així mateix al nou nomenclàtor de la ciutat es preveu que l'assagista Joan Fuster tingui una plaça a València, l'actual plaça Eduardo Marquina, o que l'escultor Andreu Alfaro ocupi el nom del carrer Francisco Morote. El nom del fotògraf Agustí Centelles, nascut a València, substituirà al de Gual Villalbí, mentre que el pintor Joan Reixach ocuparà el nom de l'actual José María Corbín. Així mateix, l'actual carrer Beltran Bigorra, passarà a denominar-se Alejandra Soler, en honor a la recentment desapareguda mestra valenciana.

El carrer Guillem Agulló, al Jardí de Vivers

A més, el jove antifeixista assassinat el 1993 a Montanejos per un membre d'un grup d'extrema dreta, Guillem Agulló, tindrà un carrer al Jardí de Vivers.



Augmenta la presència de carrers dedicats a dones



Les noves denominacions també venen a pal·liar l'escassedat de carrers dedicats a dones. Així, Marie Curie, María Zambrano, Les Tretze Roses, Gloria Fuertes, Simone de Beuavoir, Emilia Pardo Bazán, Frederica Montseny, Virginia Woolf o Maria Montessori són alguns dels noms proposats per substituir carrers relacionat amb el franquisme.



D'altra banda, noms evocadors com Cultura, Solidaritat, Democràcia, Poesia, Literatura, Fotografia, Cinema o Il·lustració també tindran lloc en el canvi dels carrers a la ciutat, segons la proposta de la Universitat de València.