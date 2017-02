València passa a ser (oficialment) 'València'

El ple del govern valencià ha aprovat aquest divendres el canvi del nom oficial de la ciutat de València. Així, des d'avui el topònim de la capital serà exclusivament en la seva forma en valencià deixant enrere la forma 'Valencia' i adoptant la forma 'València'.

La Generalitat Valenciana ha adoptat aquesta decisió després que l' Ajuntament de València acordés per unanimitat aprovar la modificació del nom actual del municipi, adoptant com a nova denominació la forma exclusiva en valencià de València. Aquesta decisió va ser presa pel plenari municipal el passat 31 de març de 2016 amb els vots de tots els grups municipals. PP i Ciutadans després van criticar que s'eliminés la forma en castellà i que només es mantingui el topònim en valencià.

El nom ve avalat també per un informe emès pel ple de l' Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) el passat 16 de desembre en què s'acordava, per una àmplia majoria, l'informe previ presentat per la secció d'Onomàstica sobre el topònim major de la ciutat de València. Aquest informe assenyalava la conveniència que el topònim s'escrigui en valencià.

Això sí, l'AVL feia una precisió sobre la forma d'escriure i pronunciar el nom de la ciutat. Així, l'informe elaborat pels acadèmics considera que des del punt de vista històric i lingüístic "la grafia adequada de 'València' és amb 'e' oberta, encara que la pronunciació recomanada per als valencians és amb 'e' tancada".