València proposarà que els locals de les confessions no destinats al culte comencin a pagar l'IBI

L'Ajuntament de València obrirà el proper mes de febrer el debat sobre la modificació legislativa per poder cobrar l'Impost de Béns Immobles (IBI) a entitats i institucions de qualsevol confessió religiosa pels locals amb els quals fan "negoci" i que no es dediquin a culte ni a l'atenció social.

L'alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, han explicat avui que l'IBI subjecte a la llei de Mecenatge serà un dels punts a debat durant les Jornades Municipalistes pel finançament local just, que València acollirà els dies 16 i 17 de febrer amb alcaldes de tot l'Estat.

A preguntes dels periodistes sobre la proposta del pagament de l'IBI a entitats religioses, Ribó ha aclarit que la idea és que s'apliqui "a aquelles propietats de qualsevol religió que no es dediquin al culte" perquè paguin "com qualsevol empresa". No obstant això, ha ressaltat que "jurídicament té una complicació perquè està la llei de Mecenatge i el Concordat amb la Santa Seu", però ha insistit que "cal avançar en aquesta direcció".

El regidor d'Hisenda ha detallat que és un tema "de voluntat política en virtut de la llibertat de consciència i creença" i ha apuntat que en ple segle XXI, "no pot entendre's que per un motiu de creença religiosa, hi hagi discriminació fiscal".

"És laïcisme fiscal, sí. Però no farem una proposta solament de l'Església catòlica ni solament d'institucions religioses sinó d'entitats que puguin camuflar-se en la Llei de mecenatge per no pagar. I pot haver-hi sorpreses", ha apuntat.

A aquestes jornades han estat convidats alcaldes espanyols de ciutats mes 200.000 habitants, a més dels de totes les capitals de província, Ceuta i Melilla, i els dels municipis valencians de més de 25.000 habitants.