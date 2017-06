El València s'imposa al Baskonia i accedeix a la final de l'ACB

El València Bàsquet va treure profit de la valentia i l'ambició amb què va encarar el quart partit de la semifinal de l'ACB i va derrotar i va eliminar un irregular Baskonia (85-77).

L'inici del xoc va tenir un protagonista: Romain Sato. Amb dos triples seguits i anotant vuit dels primers 11 punts del seu equip, el centreafricà va llançar al València i va agafar descol·locat el Baskonia. Davant d'aquesta situació, Sito Alonso va haver de demanar un temps mort i col·locar Shengelia en la posició de tres per intentar canviar el guió. L'equip alabès va despertar i els triples de Ricky Ledo li van permetre estrènyer el marcador però alguns errors en cistelles aparentment senzilles i l'impuls de Pierre Oriola, que va anotar dues cistelles amb addicional, va mantenir l'avantatge local (23-17, minut 10).

Quan semblava que el Baskonia aconseguia la iniciativa, la persistència de l'interior català i l'aparició de Fernando San Emeterio va tornar a desarborar l'equip, que va patir per frenar els contraatacs locals i la seva interpretació del 'bloqueig i continuació'. Només un parell d'accions individuals de Larkin van evitar que l'equip alabès arribés al descans sense opcions (43-32, minut 20).

El pas pel vestidor va restar encert al València i encara que al Baskonia li va costar aprofitar-ho, en part perquè no estava gaire fi i en part perquè San Emeterio va desactivar els seus primers intents de remuntada, finalment Sito Alonso va aconseguir treure del seu guió els locals en situar Blazic sobre Diot. En un parell de minuts l'avantatge valencià es va reduir de 15 a 6 punts en part per l'eficaç direcció de Laprovittola (52-46, minut 27).Però novament va aparèixer San Emeterio. L'aler santanderí es va carregar l'equip valencià a l'esquena i va aconseguir que entrés a l'últim quart amb la confiança recuperada i 10 punts d'avantatge. El Baskonia va redoblar la seva pressió, amb una defensa asfixiant i amb el base argentí d'improvisat anotador. Però el València va saber passar el mal tràngol i l'eliminació de Laprovittola i l'entrada en bonus dels visitants li va donar aire. També, una altra vegada, la tranquil·litat de San Emeterio i els punts de Will Thomas van sentenciar el xoc.

Ara, el València s'enfrontarà amb el Reial Madrid en la que serà la tercera final de l'any, després de les de la Copa del Rei i l'Eurocup.