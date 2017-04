Daniel Sanjuán, I Premi Guillem Agulló per la seva lluita contra la xenofòbia

Les Corts Valencianes lliuraran el pròxim dimarts 25 d'abril el I Premi Guillem Agulló que reconeix la tasca de les persones i iniciatives destacades en la lluita contra la xenofòbia i delictes d’odi. La creació del guardó va ser anunciada l'any passat pel president del parlament valencià, Enric Morera, durant el reconeixement institucional que les Corts van fer a Guillem Agulló, jove militant de Maulets assassinat un 11 d'abril de 1993 per un grup de joves neonazis. El primer premiat, a títol pòstum, serà l'advocat Daniel Sanjuán, advocat de la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) i activista en favor del tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE).

En la seva resolució, les Corts Valencianes remarquen que Sanjuán va ser un defensor dels drets humans "especialment en l'àmbit del refugi i les migracions i en particular en l'assistència a les víctimes de la intolerància, la xenofòbia i el racisme".

Daniel Sanjuán formava part del CEAR PV des de l'any 2008 i era membre de la comissió jurídica de la campanya 'CIES NO' des de l'any 2009, sent un dels principals activistes en favor del tancament del centre d'internament que hi ha a València.

El mateix 25 d'abril, dia de les Corts Valencianes, el parlament també atorgarà l'Alta Distinció Francesc de Vinatea al Tractat de Roma. El guardó el recollirà el president de la Conferència d'Assemblees Legislatives Regionals d'Europa (CALRE), Juan Pablo Durán, president del parlament andalús.