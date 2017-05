'Voluntariat pel valencià' es consolida a l'Ajuntament de València amb 229 participants

229 treballadors municipals s'han inscrit enguany al voluntariat lingüístic que Escola Valenciana impulsa a l'Ajuntament de València. En aquesta edició seran 151 aprenents i 78 voluntaris els que compartiran els tàndems lingüístics amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge de la llengua pròpia entre els funcionaris de l'administració.

La presentació d'aquesta segona edició s'ha dut a terme a l'hemicicle de l'Ajuntament de València amb la participació del regidor de l'àrea de Govern Interior, Sergi Campillo, així com del cap de gabinet de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de València, Vicent Anyó, i del coordinador del programa 'Voluntariat pel valencià', Vicent Font, entre altres responsables de l'entitat.

Vicent Font ha manifestat la seva satisfacció per iniciar la segona edició del 'Voluntariat pel valencià' entre els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de València, i ha afegit que desenvolupar una activitat centrada en el diàleg i l’expressió oral és "molt enriquidor, perquè posa en joc totes les habilitats de la llengua de forma pràctica i, alhora, contribueix a millorar la fluïdesa".

Per la seva banda, Sergi Campillo ha remarcat la consolidació de la iniciativa "doblement important pel que significa l'extensió de l'ús del valencià a l'administració i perquè es duu a terme de manera desinteressada". Campillo ha afegit que les xifres corroboren que, per segon any, el voluntariat ha tingut una molt bona acollida.

La presidenta de la Coordinadora per l'Ensenyament a València, Laura Font, ha agraït la implicació del consistori i ha felicitat la tasca dels participants per "acostar a la nostra cultura a persones que no han tingut la possibilitat d’estudiar en valencià. És un regal que volem compartir amb tothom".