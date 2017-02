Vuit empresaris processats en el cas Gürtel valencià admeten haver finançat il·legalment el PP de Francisco Camps

Cada vegada són més els empresaris que reconeixen haver finançat de manera irregular el Partit Popular de la Comunitat Valenciana durant l'època de govern de Francisco Camps. A les confessions pactades mesos enrere per empresaris imputats en el cas Gürtel valencià com Enrique Ortiz i Alejandro Pons Dols amb la Fiscalia Anticorrupció a canvi de poder rebaixar la penes que sol·licita per a ells el ministeri públic, altres vuit empresaris processats haurien arribat recentment a un acord de conformitat amb els fiscals segons la informació que avança la Cadena Ser.

Aquest acord de conformitat suposa el reconeixement per part dels empresaris dels delictes que els imputa la Fiscalia consistents en el finançament il·legal de les campanyes electorals del PP valencià dels anys 2007 (municipals i autonòmiques) i 2008 (estatals). Segons la notícia de La Ser, els empresaris acudiran demà divendres a la seu de la Fiscalia Anticorrupció per rubricar l'acord.