Puig i Urkullu reclamen el corredor Cantàbric-Mediterrani i la transferència dels ports de València i Bilbao

El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig i el lehendakari Íñigo Urkullu han reivindicat junts la construcció del corredor ferroviari Cantàbric-Mediterrani i han reclamat al govern espanyol la transferència de la gestió dels ports.

Així ho ha explicat el president valencià després d'haver-se reunit amb el cap de l'executiu basc al Palau d'Ajuria Enea, a Vitòria, en la que ha estat la primera visita institucional d'un president de la Generalitat Valenciana. Puig ha remarcat la voluntat de cooperació entre dos territoris que han iniciat una relació institucional "bloquejada de manera absurda durant 30 anys".

Durant la seva compareixença, el president valencià ha remarcat la importància per a les economies basca i valenciana de la connexió ferroviària València-Sagunt-Saragossa-Bilbao, un eix que ha dit que ha passat molt temps desapercebut i que ambdós governs desitgen situar a l'agenda del govern espanyol. El cap del Consell ha indicat que el cost total de fer aquesta infraestructura és de 13.500 milions, una quantitat que considera "totalment assumible", en relació amb altres corredors.



Front comú pel traspàs dels ports



Els dos dirigents també han manifestat la seva preocupació per la no-transferència de les competències dels ports. Puig ha dit que el de València és el primer en nombre de contenidors i que el de Bilbao és el més important del Cantàbric, i que "no té sentit que Madrid interfereixi en la seva capacitat de desenvolupament". En aquest sentit, ha dit que cal apostar per millorar l'autonomia i la gestió dels ports, i ha assenyalat que tots dos governs treballaran plegats per reclamar el traspàs i traslladaran aquesta reivindicació als grups polítics del Congrés.



El País Basc: el novè client comercial del País Valencià i el seu vuitè proveïdor

Puig ha destacat que el País Basc representa el novè client comercial del País Valencià i el seu vuitè proveïdor. El president valencià ha dit que els bascos compren més al País Valencià que al Regne Unit o als Països Baixos, tot i que les comunicacions són pitjors, i com a exemple ha explicat que cada setmana surt un tren des de Castelló carregat de productes ceràmics que ha de passar per Tarragona perquè la connexió per Terol no és viable.



El president de la Generalitat Valenciana també ha desitjat una relació més àmplia i una cooperació més enllà de l'economia i que desenvolupi "l'amistat del poble basc i el valencià" a través de la cultura i el turisme, així com d'experiències en educació, universitats i qualsevol altre àmbit social.