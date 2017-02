Ximo Puig encapçalarà una missió comercial al Canadà per tractar d'obrir nous mercats a empreses valencianes

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, encapçalarà un viatge oficial al Canadà per reforçar la presència de les empreses valencianes en aquest país i obrir nous mercats. La missió comercial es realitzarà de forma conjunta amb les cambres de comerç valencianes, de la mateixa manera que ja es va fer fa uns mesos amb el viatge a Cuba.

El cap del Consell ha realitzat aquest anunci després de reunir-se amb l'ambaixador del Canadà a Espanya, Matthew Levin, amb qui ha abordat les possibilitats d' intensificar els llaços comercials entre un país de la puixança econòmica i l'estabilitat política del Canadà amb el País Valencià, que és una de les autonomies espanyoles que més exporta a aquest Estat, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Puig ha destacat la qualitat de la indústria valenciana en tots els sectors i ha apostat per la internacionalització i l'obertura de nous mercats. És precisament en aquest àmbit en el qual s'emmarca la missió comercial a Canadà, com ja ocorregués amb Cuba o amb les visites a fires internacionals com Fruit Logistica i ITB, ambdues a Berlín, i la Fira del Calçat de Milà, han subratllat.

El responsable de la Generalitat ha indicat que, a més de tractar-se d'un país estable políticament i econòmicament, es fa necessari explorar les possibilitats comercials després de l'aprovació, per part del Parlament Europeu, del Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Canadà ( CETA), que suposarà l' eliminació dels aranzels per als sectors del calçat, automòbils, mobles, tèxtils, taulells i ceràmiques i productes alimentaris preparats orgànics.

400 empreses exportadores

El País Valencià compta amb un total de 404 empreses que exporten regularment al Canadà, majoritàriament del sector de l'automòbil (19%), fruites –principalment cítrics– (15%), màquines i aparells mecànics (15%), combustibles (13%), productes ceràmics (8%) i calçat (7%). En total, aquestes empreses van realitzar exportacions per valor de 208 milions d'euros durant 2015.

En termes globals, l'exportació de la indústria ceràmica suposa el 92% del total d'Espanya, mentre que la del calçat representa el 68%, l'automobilística, el 65%; i la hortofructícola, el 63%.

78 milions en importacions

D'altra banda, les importacions de productes canadencs al País Valencià van superar els 78 milions d'euros durant 2015, un 76% més que l'any anterior. D'elles, el 35% són aeronaus i components de les mateixes, mentre que també destaquen les del sector de l'automòbil (9%), màquines i aparells mecànics (8%), peix (8%) i fusta (6%). El saldo comercial en 2015 va ser de 130 milions d'euros, amb una taxa de cobertura del 267%, la qual cosa consolida la tendència a l'alça experimentada des de l'any 2012.