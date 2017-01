Ximo Puig es reunirà amb els expresidents valencians per preparar la Conferència de Presidents del 17 de gener

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha citat els expresidents Joan Lerma, Eduardo Zaplana i Alberto Fabra dins de la ronda de consultes que inicia avui per preparar la Conferència de Presidents convocada pel president Mariano Rajoy per al proper dia 17 de gener. Fonts de Presidència han confirmat a EFE que Puig els ha telefonat per comptar amb la seva opinió de cara a aquesta cita amb Rajoy, que no es convocava des de fa cinc anys i en la qual plantejarà la necessitat de reformar l'actual model de finançament autonòmic.

Les mateixes fonts han assenyalat que encara no hi ha data per a les reunions amb alguns dels expresidents però que si no poden acudir de forma presencial, la conversa serà per telèfon.

"No es tracta d'una cimera de presidents", han aclarit per indicar que Puig "vol parlar amb ells" igual que farà amb tots els portaveus parlamentaris, patronal empresarial i sindicats durant aquesta setmana.

El director del gabinet del president Puig, Arcadi España, ja va explicar que l' objectiu d'aquestes trobades és "reforçar el consens" aconseguit entre partits, organitzacions empresarials, sindicats, ajuntaments i societat civil per traçar una posició comuna per reivindicar "una reforma urgent del sistema de finançament i aconseguir un tracte just en les inversions de l'Estat".

La intenció de Puig és acudir a la cita a Madrid amb "una sola veu" per posar fi "des del diàleg, la unitat i sense partidismes", segons España, amb la discriminació històrica que sofreixen els valencians en el conjunt d'Espanya.