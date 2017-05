Ximo Puig afirma que la victòria de Sánchez no el debilita

El secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha felicitat avui per la seva "victòria inapel·lable" en les primàries del PSOE a Pedro Sánchez, de qui ha dit que és el seu secretari general amb qui "des de la lleialtat" treballarà perquè el partit tingui una alternativa "potent i àmplia".

Puig ha assegurat que aquestes primàries no el debiliten perquè la seva legitimitat està basada en la seva acció tant de govern com de partit, i això es veurà en els propers mesos quan es produeixi el congrés autonòmic. El dirigent valencià també ha defensat que ha dut a terme un projecte de partit "inclusiu", on no ha "exclòs a ningú".

Suport a Susana Díaz

En declaracions als mitjans de comunicació, el cap del Consell ha admès que tenia una "preferència" -en referència al suport que va donar a Susana Díaz-, però ha destacat que "el fonamental era que els militants decidissin i han decidit".

"Jo vaig prendre partit perquè crec que cal prendre partit, però el que es triava ara era el secretari general del PSOE", i una vegada triat aquest, és "de tots els militants i així ha d'actuar ell i hem d'actuar tots els altres" , ha indicat el també president de la Generalitat.

Puig ha admès que en el resultat de les primàries ha hagut "una diferència més gran de la que podia esperar", però ha estat la decisió dels militants, i ha indicat que ara cal "mirar cap endavant i ser conscients de cadascun dels errors "comesos.

Millorar la relació amb Sánchez

Preguntat sobre què ha de canviar per millorar la relació amb Sánchez, Puig ha opinat que tots han d'aprendre dels propis errors i tenir "bona voluntat", i ha afegit que espera el mateix de la direcció estatal: una "lleialtat d'anada i tornada ".

Puig ha avançat que va a treballar perquè "no hi hagi cap tipus de desajust, sinó tot el contrari", amb la nova direcció del PSOE, i ha indicat que hi haurà "coincidència" i plantejaran "la millor acció conjunta possible" davant l'infrafinançament i la infrainversió que pateixen els valencians.

"Jo per descomptat estic en la millor disposició per col·laborar i per treballar conjuntament", perquè sigui qui sigui el secretari general "el fonamental són els valencians", ha dit Puig, per a qui ara cal treballar amb el que han triat els militants i mirant a la societat, no amb debats endogàmics.

Puig ha considerat que poden ajudar a Sánchez a implementar en el futur les polítiques progressistes que ja fa dos anys s'apliquen al País Valencià, i a què "es reorienti" la política territorial d'Espanya des d'una sistema de finançament just i "una mirada més de l'Espanya diversa i plural ". Ha indicat que estaran sempre a disposició del secretari general i disposats a ajudar a que el PSOE pugui tenir una alternativa "per a la immensa majoria de ciutadans", en un moment en què el PP està en una "crisi d'identitat profunda" i en què no hi pot haver alternativa "seriosa i rigorosa" a Espanya sense el PSOE.

Preguntat sobre la diferència que hi ha hagut entre els avals i els vots, Puig ha indicat que els militants "tenen dret a canviar d'opinió" durant la campanya i que es tracta d'una decisió personal, no d'una "qüestió de dirigents i bases" .