Els adolescents s'interessen pels mitjans d’informació si se’ls mostra la seva utilitat

Els adolescents d'entre 14 i 15 anys no llegeixen diaris. No saben com, ni on informar-se correctament, i s'assabenten de les notícies únicament a través de la televisió o les xarxes socials. Aquestes són algunes de les conclusions més destacades dels tallers 'Llegir premsa als instituts' que duu a terme la Unió de Periodistes Valencians des de fa quatre anys amb l’objectiu d’acostar el sector de la informació a les aules.

Segons l’organització professional, hi ha una conclusió que es repeteix cada any: "Els adolescents, amb freqüència, no tenen cap interès per l'actualitat". Tot i aquesta contundent síntesi, des de la Unió de Periodistes Valencians asseguren que l'actitud dels alumnes cap a la premsa i la informació canvia "radicalment" amb el desenvolupament d’aquesta iniciativa.

Els seus impulsors asseguren que "mostrar als adolescents que hi ha periòdics digitals, que les xarxes socials no són estrictament mitjans d'informació, que existeix molt de soroll informatiu, que les notícies s'han de contrastar, així com facilitar-los les eines per fer-ho, els ajuda a esdevenir persones crítiques i conscients de les ferramentes que tenen al seu abast".

Des de la Unió de Periodistes Valencians destaquen que amb els més joves han trobat un "públic atent, amb moltíssima curiositat, participatiu, i disposat a escoltar allò que normalment no se'ls explica a classe perquè no forma part del currículum oficial de l'assignatura".