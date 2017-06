Localitzen al cementiri de Paterna 12 cossos de possibles víctimes del franquisme

L'equip d'arqueòlegs que treballa en la fossa 113 del cementiri de Paterna (Horta Nord), una de les més grans de l'estat espanyol, ha localitzat 12 cossos que podrien pertànyer a víctimes de la repressió franquista.

La Diputació de València ha confirmat que els cadàvers tenien ferides 'perimortem' i estaven coberts per una capa de calç que s'hauran de retirar per iniciar l'exhumació de cadascun dels cossos. L'antropòleg director de l'excavació, Javier Iglesias, ha indicat que en els quatre cranis apareguts hi ha indicis d'impacte de projectil. Fonts de la investigació apunten que esperen localitzar tres saques amb a l voltant de 60 afusellats durant la repressió franquista.

Mort violenta

Després de la localització dels cossos, la diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, ha comparegut en la seu judicial de Paterna per donar constància de les restes trobades en la fossa comuna, que ha quedat custodiada per la policia espanyola. "En qualsevol democràcia, quan es troben proves que hi ha hagut una mort violenta s'ha de cridar a la policia i obrir una investigació, la llàstima és que en aquest país quan es tracta del període franquista queda impune”, ha lamentat Pérez Garijo.



La diputada ha defensat que amb aquestes exhumacions s'afegeix "dignitat" a la història i ha dit que és una "vergonya" que després de més de 40 anys de la mort de Franco "encara estem exhumant els cossos". Al respecte, ha afegit que "la política de desmemòria no podia tolerar-se més”.

Agraïment dels familiars

D'altra banda, el president de l'Associació de Familiars de les Víctimes de la fossa 113 del Cementeri de Paterna, Santi Vallés, ha agraït a l'equip d'arqueòlegs i a la Diputació de València que "ens hagin donat el suport que necessitàvem per trobar als nostres familiars”. Així mateix, Vallés ha dedicat unes paraules de consol cap als descendents de les víctimes de la fossa 82, que esperaven trobar les restes d’uns 20 cossos i únicament van aconseguir trobar fragments ossis de dos d'ells. "Els nostres cossos seran els vostres", ha manifestat.



Proves en judicis per delictes contra la humanitat



Seguint el protocol de les lleis de memòria històrica de l'any 2007 i 2011, els arqueòlegs han donat constància a la policia de les restes trobades. La jutgessa de guàrdia ha ordenat que es presenti la policia judicial i l'equip forense en el cementeri.



Segons ha explicat Vallés, "per als familiars és important perquè certifiqui les morts i ens pugui servir de prova en judicis causes contra els crims de la humanitat”.