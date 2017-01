Un jutjat suspèn cautelarment el canvi de nom dels carrers franquistes d'Alacant i ordena reposar les plaques retirades

La titular del jutjat contenciós administratiu número 4 d'Alacant ha accedit a la mesura cautelar proposta pel grup municipal del PP a l'Ajuntament contra la decisió de la junta de govern local de canviar de nom als carrers amb denominacions franquistes, una mesura que ha decidit suspendre i sobre la qual ha ordenat reposar les plaques ja retirades.

D'aquesta forma ha atès el recurs presentat pel PP el passat 7 de desembre contra l'acord de la junta de govern que va decidir aquest canvi en el nom dels carrers. Així ho recull l'acte del jutjat, amb data d'aquest mateix dijous, donat a conèixer pel Tribunal Superior de Justícia valencià.

La jutge ordena la paralització del canvi de plaques de retolació de les vies públiques "en aquelles en les quals materialment no s'hagués produït", el restabliment "com més aviat millor" de les plaques primitives en les quals s'hagi fet i la retirada de les quals ja s'haguessin col·locat.

A més, ordena la paralització de tots els tràmits administratius iniciats amb vista al canvi de denominació de les vies afectades així com el lliurament de les comunicacions oportunes a les persones, entitats, organismes afectats i als caps de diferents àmbits i unitats administratives municipals, per fer-los saber que aquest acte administratiu es troba suspès i, per tant, no pot desplegar els seus efectes.

Raonament jurídic

En l'acte s'indica que l'Ajuntament d'Alacant malgrat tenir coneixement no solament del recurs sinó a més de l'obertura de la corresponent peça de mesura cautelar va procedir "de manera precipitada i immotivada, atès que no concorrien raons d'urgència" a la realització de l'acte administratiu impugnat.

La jutge cita com a jurisprudència l'acte del Tribunal Suprem de 2 de març de 2016 i conclou que l'administració, per tant, no pot executar un acte administratiu que ha estat recorregut per l'interessat i sobre el qual s'ha sol·licitat l'adopció de mesures cautelars.

A això afegeix que en aplicació de la doctrina és "evident" que l'administració, en haver executat l'acte administratiu malgrat conèixer la tramitació de la mesura cautelar, "va furtar tal competència a l'òrgan judicial" en els termes emprats pel Tribunal Suprem.

L'equip de govern d'Alacant va anunciar el passat mes de juliol la seva intenció de canviar els noms de carrers relacionats amb la Guerra Civil i el règim franquista a la ciutat a partir dels mesos de setembre i octubre, en aplicació de la Llei de Memòria Històrica.

El passat mes de desembre, el consistori va engegar la mesura de canvi de la primera de les 46 carrers franquistes de la ciutat, de manera que l'avinguda Adolfo Muñoz Alonso, al barri de Sant Blas, va passar a ser de les '27 Constituents'.