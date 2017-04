El PP no permetrà la celebració del congrés provincial de València fins que finalitzi la divisió interna

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha assegurat avui que el congrés del Partit Popular de la província de València no se celebrarà mentre no hagi "clima d'acord" i finalitzi l'actual divisió interna.

Maíllo ha assenyalat que és "fonamental" que no es repeteixi el que va ocórrer en la junta directiva provincial celebrada el passat 19 d'abril, en la qual ni tan sols va haver acord per a conformar el comitè organitzador del congrés. "Va ser molt desagradable i no projectarem una imatge bona, perquè un partit està per a guanyar-se la confiança dels ciutadans, no per al contrari, així que aquest congrés no s'ha convocat. Encara no existeix un clima d'acord suficient", ha subratllat el coordinador general.

Cap candidat preferit

Fernando Martínez-Maíllo ha assegurat que la direcció estatal "no té cap candidat" i "no dóna suport a ningú" en concret d'entre els tres aspirants a la presidència provincial del partit a València -l'actual responsable, Vicente Betoret, la portaveu en la Diputació de València, Carmen Contelles i l'exalcaldessa de La Font de la Figuera, María José Penades-.

Una candidatura única

El dirigent popular ha admès que el "millor" seria una candidatura única, però si no es produeix, espera que s'aconsegueixi "un clima d'enteniment raonable". Maíllo també ha assegurat que en el seu moment va realitzar "declaracions un poc dures" sobre la situació del PP provincial -va dir que des de Madrid estaven disposats a intervenir el que fora necessari-, però ha subratllat que ho va fer "amb l'ànim d'ajudar a arribar a acords".