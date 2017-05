Una comissió d'investigació analitzarà la gestió dels centres de menors valencians

Els grups parlamentaris que donen suport al govern del Botànic han acceptat la petició del Partit Popular de crear una comissió d'investigació a les Corts sobre la gestió dels centres de menors duta a terme pel govern valencià.

La proposta la va registrar ahir la portaveu del grup parlamentari popular a les Corts, Maria José Català, amb l'objectiu que "s'investigui la crisi en la gestió del centres públics, especialment en el del barri de Montolivet, a la ciutat de València" on, al desembre, es va detectar un possible cas de prostitució de menors dut a terme per ciutadans aliens al centre públic, i pel qual la policia ha detingut a dos dels presumptes responsables. Aquests ciutadans haurien aprofitat els moments en els quals els joves residents surten al carrer. En concret, varies joves haurien rebut diners i droga a canvi de sexe.

El cas de Montolivet se sumaria al possible abús a una menor dut a terme al centre privat de Sogorb (Alt Palància) on, a més, també s'haurien produït maltractes a menors.

Minuts després de la petició de Català i, aprofitant la conferència de premsa posterior al ple del Consell, la seva portaveu, Mónica Oltra, va acceptar la proposta del PP, tot i que va assegurar que ella no creia necessari demanar a les Corts que investigui "uns fets que ja està investigant la conselleria, però que si el PP sol·licita la comissió d'investigació, li donaran suport".