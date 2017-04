Sanitat expedienta una infermera per increpar una pacient que parlava valencià

La conselleria valenciana de Sanitat ha obert un expedient disciplinari a una infermera d'un centre de salut de Castelló de la Ribera (Ribera Alta) després que hagi estat denunciada per una pacient que manifestava haver estat increpada per parlar-li en valencià.

Segons que ha informat aquest dilluns l'entitat, Plataforma per la Llengua, la conselleria ha contestat a la carta de queixa enviada per l'associació informant de l'obertura d'un expedient i avançant que cristal·litzarà en una sanció disciplinària.

Proposen que la infermera realitze un curs de valencià

Al document de resposta, la conselleria afegeix que la gerència del departament de Salut Xàtiva-Ontinyent i el servei d’atenció al pacient han acceptat el suggeriment efectuat per la Plataforma per la Llengua de proposar al centre de salut la realització d'un curs de valencià per part de la infermera.

Segons la Plataforma per la Llengua, la denunciant va adreçar-se el passat 13 de gener a una infermera del centre, que li va respondre que "no entenia el valencià", "la va afrontar sobre l'obligació de saber castellà" i, seguidament, va manifestar prejudicis lingüístics d'odi al valencià, "impropis d'una treballadora del sector públic de la Generalitat Valenciana".



A través d’una nota de premsa, l'entitat ha valorat "molt positivament" la decisió, i ha remarcat que negar l'atenció sanitària a un ciutadà per parlar el valencià és un cas de discriminació que va en contra de la legalitat de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, de l'article 2 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i de l'article 14 de la Constitució Espanyola; atès que és llengua pròpia al territori i tots els ciutadans tenen dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb instàncies públiques.