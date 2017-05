Desautoritzen el PP de la Diputació de València per votar contra els pressupostos de Rajoy

La direcció estatal del Partit Popular ha desautoritzat la decisió del PP de la Diputació de València de votar a favor d'una moció per demanar un finançament més just davant de la "marginació" dels valencians en els pressupostos generals de l'Estat. El suport a aquesta iniciativa ha causat "sorpresa" a la direcció del PP, han indicat a Europa Press fonts del partit.

En concret, el ple de la Diputació de València ha expressat per unanimitat el seu rebuig als pressupostos generals de l'Estat (PGE) perquè preveuen per als valencians "unes inversions que no compensen ni s'ajusten al seu pes poblacional" i ha demanat, en aquest sentit, "el mateix tracte que es proporciona a la resta de l'estat espanyol". Així, ha reclamat un "tracte just" per "no ser ciutadans de segona".

D'aquesta manera, el PP s'ha unit a la iniciativa presentada pels quatre partits que integren l'equip de govern: PSPV, Compromís, València en Comú i Esquerra Unida i Ciutadans, en la qual es posava l'accent en "la marginació" dels valencians en els PGE de 2017.

"Sorpresa a la direcció estatal"

Fonts del partit han assegurat que aquesta decisió del PP de la Diputació de València ha causat "sorpresa" a la direcció estatal, on recorden que fa un mes ja es va produir un episodi similar quan la presidenta del PP regional, Isabel Bonig, va secundar una declaració institucional sobre el maltractament al País Valencià en els pressupostos de 2017.

En aquest sentit, les mateixes fonts han subratllat que es tracta d'una "reiteració en un error" que "no condueix a res". A més, han destacat que aquesta decisió de votar a favor d'aquesta moció ni tan sols s'ha consultat amb la direcció estatal del partit i provoca "desconcert" en els votants del Partit Popular. Per tot això, des de la direcció estatal han assegurat que aquest posicionament del partit en el ple de la Diputació de València "queda desautoritzat".