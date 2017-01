La neu arriba a nivell del mar a diverses poblacions del País Valencià

L'onada de fred que afecta bona part de l'Estat des d'ahir ha propiciat aquest dimecres l' arribada de la neu a nivell de mar al País Valencià, amb nevades a municipis com Dénia i Xàbia, a la comarca de la Marina Alta i més al sud, a punts de la costa d'Oriola i Torrevella. Les nevades, a més de deixar imatges poc habituals com la de les platges cobertes per un mant blanc de neu, han provocat problemes de circulació a les carreteres i a l'AP-7 al seu pas per Benissa, Orba i Xaló. Aquesta autopista ha estat tallada al pas de vehicles pesants entre els quilòmetres 423 i 429.

La neu també ha alterat l'activitat escolar, que ha estat suspesa en centres de 14 municipis de les comarques centrals valencianes. És el cas de Dénia, Xàbia, Els Poblets, Benissa, Senija, El Verger, Teulada-Moraira, Pego, Xaló i Gata (a la Marina Alta), Alcoi (Alcoià), Albaida (Vall d'Albaida) Biar (Alt Vinalopó) i Cocentaina (Comtat), segons ha informat la conselleria d'Educació.

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha decretat situació zero per nevades a les comarques de la Vall d’Albaida i la Safor, a l'interior sud i costaner de la demarcació de València, així com a les comarques de la Marina Alta, l'Alcoià i el Comtat, i a l'interior nord i costaner de la demarcació d'Alacant.